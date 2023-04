Ist der Trend schon vorbei? Warum die E-Scooter-Anbieter aus Berlin verschwinden

Paris hat den E-Scooter-Verleih verboten. Aber auch in Berlin ziehen sich die Anbieter von E-Rollern zurück. Will sie denn keiner mehr? Eine Analyse.

Wer sich an der Jelbi-Mobilitätsstation am S-Bahnhof Schönhauser Allee einen E-Scooter ausleihen will, braucht nur ein Smartphone, ein BVG-Konto und ein paar Klicks.



Zur Auswahl stehen Fahrzeuge der größten Anbieter Lime, Tier Mobility, Bolt und Voi, abgerechnet wird pro Minute. Anmelden, losfahren, am Zielort abstellen und zahlen. Eine zehnminütige Fahrt mit Lime kostet beispielsweise 2,70 Euro plus ein Euro Entsperrgebühr.