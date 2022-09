Ist „Wucher“-Kritik auf Ebay okay? BGH muss abwägen Nach einem Geschäft auf der Internetplattform Ebay hinterließ der Käufer eine Bewertung: „Ware gut, Versandkosten Wucher!!“ Ob er das durfte, muss nun der BG... dpa

ILLUSTRATION - Der BGH verhandelt über die Zulässigkeit negativer Bewertungen auf Ebay. Monika Skolimowska/dpa

Karlsruhe -Wer nach einem Geschäft über die Internetplattform Ebay verärgert ist, kann seine Kritik möglicherweise bald rechtlich abgesichert auch mit harschen Worten formulieren. Sie dürfte dann nur nicht die Grenze zur Schmähkritik überschreiten und müsste einen sachlichen Zusammenhang haben. So deutete es sich bei einer Verhandlung am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe an. Das Urteil will das Gericht um 14.00 Uhr verkünden. (Az. VIII ZR 319/20)