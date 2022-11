IW-Studie: Fachkräftemangel gefährdet Energiewende Elektrik-Fachkräfte gelten als das „Nadelöhr der Energiewende“. Doch genau an ihnen mangelt es. dpa

Berlin -Der Fachkräftemangel droht die Energiewende in Deutschland auszubremsen. Für den Ausbau der Solar- und Windenergie fehlen laut Institut der deutschen Wirtschaft (IW) aktuell rund 216.000 Fachkräfte. Dies hat eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) am IW ergeben, über die die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Samstag berichteten. Mangel herrscht demnach vor allem bei Elektrikern, Klimatechnikern und Informatikern.