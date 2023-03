IWF genehmigt Kreditprogramm für Ukraine in Milliardenhöhe Russlands Krieg hat in der Ukraine auch verheerende wirtschaftliche Folgen. Der Internationale Währungsfonds will die Wirtschaft nun mit einem neuen milliard... dpa

Die Trümmer des von einer Rakete zerstörten Hauses in Charkiw. Der IWF stellt der Ukraine ein neues milliardenschweres Finanzierungspaket zur Verfügung. Andrii Marienko/AP/dpa

Washington -Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt der von Russland angegriffenen Ukraine ein neues Finanzierungspaket in Milliardenhöhe zur Verfügung. Das am Freitag vom Exekutivgremium genehmigte Kreditprogramm soll dem Land Zugang zu 15,6 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro) gewähren, wie der Internationale Währungsfonds mit Sitz in Washington mitteilte. Das Programm sei Teil eines internationalen Hilfspakets in Höhe von insgesamt 115 Milliarden US-Dollar (rund 106 Milliarden Euro).