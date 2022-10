IWF wird globale Wachstumsprognose erneut senken Angesichts von Krieg und Pandemie bleibe die Unsicherheit auf den Finanzmärkten extrem hoch und die Risiken einer Rezession nehmen weiterhin zu. Der IWF senk... dpa

ARCHIV - Auf den globalen Finanzmärkten herrscht Unsicherheit. Federico Gambarini/dpa

Washington -Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft weiter senken. Das kündigte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa bei einem Auftritt an der Georgetown Universität in Washington an.