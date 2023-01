Jahresinflation 2022 auf Rekordhoch von 7,9 Prozent Preisschock für Deutschlands Verbraucherinnen und Verbraucher: Die Inflationsrate ist 2022 auf den höchsten Stand seit mehr als 70 Jahren gesprungen. Schnell... dpa

ARCHIV - Gestiegene Preise belasten die Budgets der Menschen in Deutschland. Hendrik Schmidt/dpa

Wiesbaden -Das Leben in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr so stark verteuert wie nie seit Gründung der Bundesrepublik. Kräftig gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel trieben die Jahresinflation 2022 auf 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand einer ersten Schätzung mitteilte.