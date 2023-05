In der russischen Botschaft in Berlin fand am Dienstag ein Empfang statt. Anlass: Das Gedenken an den Sieg über den Faschismus.

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla überreicht dem russischen Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, ein Geschenk. Berliner Zeitung

Anlässlich des Gedenkens des Sieges der Sowjetunion im vom nationalsozialistischen Deutschland angezettelten Angriffskrieg lud der Botschafter der Russischen Föderation, Sergej Netschajew, zu einem Empfang in die russische Botschaft. Netschajew erinnerte in einer kurzen Rede daran, dass die „Todesmaschinerie“ der Deutschen 27 Millionen Sowjetbürger das Leben kostete. Er sagte, die Kriegsverbrechen der Deutschen seien von der russischen Staatsduma als Genozid eingestuft worden. Netschajew drückte seine Wertschätzung gegenüber den anderen „Alliierten“ und gegenüber allen Menschen im Widerstand aus, die an der Seite der Sowjetunion gegen die Nationalsozialisten gekämpft hätten.

Er wandte sich erneut gegen das im Vorfeld des 9. Mai erlassene Verbot, in Berlin aus Anlass des Gedenkens des Sieges über den Faschismus russische Fahnen zu hissen. Netschajew betonte, es dürfe „kein Wiederaufleben des Nazismus geben“, auch nicht in Gestalt einer neuen „Russophobie“. Netschajew warnte, es würden „Versuche unternommen, die Geschichte zu verfälschen, um sie der aktuellen politischen Agenda anzupassen, um die Opfer und die Schlächter, die Sieger und die Besiegten gleichzusetzen“. In manchen Ländern würden „Nazis und ihre Handlanger als Nationalhelden gepriesen, die Heldentat der Roten Armee diskreditiert, sowjetische Kriegsgräber geschändet, Denkmäler zerstört und die Symbole des Landes, das für den Sieg über den Nationalsozialismus den höchsten Preis bezahlt hat, verboten“. Dies könne nicht toleriert werden.

Der Botschafter überreichte mehreren Veteranen persönliche Briefe des russischen Präsidenten Wladimir Putin als Zeichen der Anerkennung für ihren persönlichen Beitrag im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Zum Empfang waren diplomatische Vertreter der GUS-Staaten, aus Asien, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten erschienen, auch ein Vertreter Chinas nahm teil. Die westlichen Botschafter nahmen am Empfang aus Protest gegen die russische Invasion in der Ukraine nicht teil. Aus der deutschen Politik waren Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim, der frühere SED-Generalsekretär Egon Krenz, Klaus Ernst von der Linkspartei sowie die AfD-Politiker Alexander Gauland und Tino Chrupalla erschienen. Chrupalla überreichte Botschafter Netschajew ein Geschenk als Ausdruck der Dankbarkeit für die Befreiung von der Naziherrschaft. Klaus Ernst sagte der Berliner Zeitung, er sei „trotz der komplizierten Situation wegen des Krieges“ gekommen, weil „Russland entscheidenden Anteil an der Niederwerfung des Faschismus“ gehabt habe. Ohne den Sieg Russlands wäre sein Leben anders verlaufen, „deshalb ist das ein wichtiger Tag“.