Janik: KI bietet historische Chance für Deutschland „Künstliche Intelligenz kann eine enorme Schubkraft für Deutschland entwickeln“, sagt Microsofts Deutschland-Chefin - und zeigt zugleich Verständnis für Ford... dpa

Hannover -Microsofts Deutschland-Chefin Marianne Janik hat zum Auftakt der Hannover Messe die Menschen und Unternehmen in Deutschland dazu aufgefordert, Künstliche Intelligenz stärker zu nutzen. „Künstliche Intelligenz kann eine enorme Schubkraft für Deutschland entwickeln, gerade in Kernbereichen wie in der klassischen Industrie, wo ja über Jahre hinweg die Dinge nicht wirklich vorangegangen sind“, sagte sie am Montag.