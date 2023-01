Jarasch: Konzept für U-Bahn-Tunnel noch diese Woche Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erwartet zeitnah ein Baukonzept zur Behebung der schweren Schäden am U-Bahn-Tunnel der Linie U2 am Alexanderplatz. ... dpa

Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen), Verkehrssenatorin und Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) - -Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) erwartet zeitnah ein Baukonzept zur Behebung der schweren Schäden am U-Bahn-Tunnel der Linie U2 am Alexanderplatz. „Ich freue mich sehr, dass der Bauherr Covivio zugesagt hat, dass wir das noch diese Woche bekommen werden“, sagte Jarasch am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Die Senatsverwaltung könne die Unterlagen dann rasch prüfen. Die Berliner Verkehrsbetriebe hätten sich optimistisch geäußert, dass die nötigen Bauarbeiten auch während des weiterhin eingeschränkten Fahrbetriebs durchgeführt werden könnten, sagte die Senatorin.