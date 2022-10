Je weniger Fahrer, desto besser

Kfz-Versicherungen sollten wie alle anderen Versicherungen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. „Es gibt kaum eine Versicherung, bei der man so sparen kann wie bei der Kfz-Versicherung“, sagt Michael Bruns, Kfz-Versicherungsexperte von Stiftung Warentest. Anbieter ändern ihre Konditionen – häufig zum Vorteil der Versicherten.

Die ADAC-Autoversicherung hat in einer repräsentativen Studie vor Kurzem herausgefunden, dass jeder Dritte in diesem Jahr über einen Versicherungswechsel nachdenkt. Dass sich damit bares Geld sparen lässt, hat der Geldratgeber Finanztip ermittelt. Er hat kürzlich die Konditionen für 10 Muster-Autofahrer und ihre Kfz-Versicherungen in einer Studie verglichen. In einem Beispielfall konnte ein Opel-Corsa-Fahrer mehr als 80 Prozent sparen, wenn er – nach schlechter Ausgangslage – alle Tarifmerkmale optimiert und zum günstigsten Anbieter wechselte. Wer seine alte Versicherung kündigen will, muss sich bald entscheiden. Bei den Autoversicherungen ist der 30. November für die meisten Kunden der Stichtag. Wir haben nachgefragt, worauf bei der Kündigung und einer neuen Versicherung besonders zu achten ist.

Fristgerechte Kündigung: Um eine neue Versicherung abzuschließen, warten viele Kfz-Halter die Rechnung der laufenden Versicherung ab, die im November eintrifft. Das wissen die Versicherer. „Manche schicken die Rechnung deshalb erst Ende November raus. Das Kündigungsschreiben muss aber bereits am 30. November beim Versicherer vorliegen und nicht erst verschickt werden“, sagt Bruns. Wer kündigen möchte, kann beim Versicherer den Rechnungsbetrag erfragen oder vorsichtshalber fristgerecht kündigen. Das lässt sich rückgängig machen.

Um zu kündigen, sollten neben den Angaben zur Person auch die Versicherungsschein-Nummer und das Kennzeichen des Autos angegeben werden. Eine neue Versicherung muss zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht vorliegen. Diese beginnt am 1. Januar. „Nach dem 30. November ist noch genügend Zeit, um einen Vertrag abzuschließen“, sagt Bruns.

Jährliche Zahlweise: Laut Finanztip eröffnet der Punkt Zahlungsmodalitäten einen nicht unbeträchtlichen Spielraum. „Den Beitrag einmal im Jahr in einer Summe zu zahlen statt monatlich, brachte bis zu 9 Prozent Ersparnis“, sagt Kathrin Gotthold, Versicherungsexpertin bei Finanztip, und Leiterin der Studie.

Werkstattbindung: Einige Versicherungen bieten eine Preisreduktion an, wenn die Versicherten Werkstätten aufsuchen, die Verträge mit der Versicherung haben. „Eine Ersparnis von 20 Prozent auf die Kaskoprämie ist damit möglich“, sagt Christian Buric, Sprecher der ADAC-Autoversicherung. In der Kfz-Versicherungsstudie von Finanztip konnten die Muster-Versicherten der Redaktion im Schnitt 11 Prozent sparen, wenn eine Werkstattbindung vereinbart wurde.

Selbstkostenbeteiligung: Durch eine Selbstbeteiligung lässt sich verhindern, dass die Versicherung unnötig teuer wird. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro in der Teilkaskoversicherung reduzierte den Beitrag bei der Finanztip-Untersuchung um 20 Prozent, bei 300 Euro Selbstbeteiligung waren es sogar 28 Prozent.

Fahrerkreis: Je weniger Menschen bei der Versicherung als Fahrer eingetragen werden, desto besser. „Beim Fahrerkreis lässt sich sparen, wenn man ihn klein hält“, sagt Gotthold. Der Ehe- oder Lebenspartner als weiterer Fahrer verteuerte den Beitrag in der Finanztip-Studie im Schnitt nicht. Ein Fahranfänger als zusätzlicher Fahrer hingegen verdoppelte ihn fast: Der durchschnittliche Aufschlag für ihn lag bei 95 Prozent.

Kilometer- oder Fahrleistung: Die Kilometer- oder Fahrleistung spielt zurzeit eine besondere Rolle. Wegen der Pandemie, steigenden Kraftstoffpreisen und günstigen ÖPNV-Tickets ließen in diesem Jahr viele Menschen ihre Autos stehen. „Wer weniger Auto gefahren ist als gedacht, sollte seine Fahrleistung rückwirkend anpassen“, sagt Gotthold. Das sei 2022 bei deutlich mehr Versicherungen möglich als noch zu Beginn der Pandemie. Dass sich das lohnen kann, zeigt die Finanztip-Studie: 5000 weniger gefahrene Kilometer reduzierten den Beitrag in der Untersuchung um bis zu 15 Prozent.

Viele Versicherer ermöglichen eine rückwirkende Meldung geringerer Kilometerleistung. 29 von Finanztip angefragte Versicherer sagten für 2022 zu, Versicherungsbeiträge im laufenden Versicherungsjahr rückwirkend zu reduzieren. Finanztip rät, dies per Mail oder Brief zu tun und – falls eine Reaktion ausbleibt – nach zwei Wochen telefonisch nachzuhaken.

Telematik-Tarif: Bei Telematik-Tarifen geben die Kunden ihre Fahrdaten an den Kfz-Versicherer weiter. Die Versicherungen zeichnen meist über einen Dienstleister Daten über das Fahrverhalten der Kunden auf, analysieren diese und belohnen Kunden, die umsichtig fahren, mit Rabatten. „Das Fahrverhalten wird mit einer App auf dem Smartphone je nach Anbieter kombiniert mit einem Stecker oder Sensor gemessen“, sagt ADAC-Sprecher Buric. Beschleunigungs- und Bremsverhalten werde registriert, das Fahrverhalten in Kurven und die Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen würden erkannt. „Die Daten werden in Punkte umgesetzt und je nachdem, was dabei rauskommt, gibt es eine Ersparnis.“

Telematik sei besonders für Fahranfänger interessant, sagt er. Sie könnten besonders viel sparen und erhielten zudem über die App ein Feedback zu ihrem Fahrverhalten. Zudem werde das Unfallrisiko gemindert und der Fahrer leiste einen gewissen Beitrag zum Umweltschutz, weil die Emissionen durch eine gleichmäßige Fahrweise gesenkt würden.

Versicherungen für Elektroautos: Viele Versicherer haben die Leistungen für Elektroautos im vergangenen Jahr erweitert, weil diese einen immer größeren Nutzerkreis haben. Folgeschäden am Akku durch Tierbiss oder Kurzschluss, außerdem Überspannungsschäden an Bauteilen des Fahrzeugs zum Beispiel durch Gewitter sollten bis zu 20.000 Euro versichert sein, empfiehlt Christian Buric vom ADAC. Kosten für eine Zustandsdiagnostik der Batterie sollten bis 1500 Euro abgedeckt sein.

Ein häufig zitiertes Risiko ist der Brand der Batterie im Elektroauto. Laut Buric ist die Brandgefahr nicht höher als bei Verbrennern. Aufgrund der möglichen Folgekosten ist ein spezieller Versicherungsschutz aber empfehlenswert. „Kommt es zu einem Brand, sollte die Autoversicherung auch mit Teilkaskoschutz das Löschen, die Lagerung des Fahrzeugs in einem speziellen Wassercontainer und die Entsorgung des kontaminierten Löschwassers abdecken“, rät er. Ein weiterer Punkt ist der Diebstahl, auch des mit dem Pkw verbundenen Ladekabels, der ebenfalls von der Teilkasko abgedeckt sein sollte.

Autobesitzer sollten erwägen, eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. „E-Autos sind häufig jünger und teurer als Verbrennerfahrzeuge“, sagt er. Die Vollkasko enthalte neben den Teilkaskoleistungen weitere wichtige Leistungen für Elektrofahrzeuge: Zum Beispiel seien die Beschädigung, die Zerstörung oder der Verlust des Akkus darin versichert. „Deshalb nennt man das auch Allgefahrendeckung“, sagt Buric. Auch selbst verschuldete Unfälle, Vandalismus und Schäden an der Ladestation durch Fehlbedienung oder Einwirkung von außen seien bei manchen Vollkaskoversicherungen abgedeckt. Bei Hybridfahrzeugen sind die gleichen Versicherungen wie für Elektroautos relevant.