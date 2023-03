Jeder vierte Deutsche wird beim Urlaub sparen Viele Deutsche planen, dieses Jahr weniger Geld für Reisen auszugeben - oder komplett darauf zu verzichten. Dabei ist das Bedürfnis nach Urlaub im Vergleich ... dpa

ARCHIV - Fluggäste gehen mit Rollkoffern am Flughafen Berlin Brandenburg durch das Terminal 1. Christoph Soeder/dpa

München -In diesem Jahr wird etwa jeder vierte Deutsche beim Urlaub sparen. Das geht aus einer Umfrage des Automobilclubs ADAC unter 5000 Personen hervor, die am Mittwoch vorgestellt wird und der Deutschen Presse-Agentur in Teilen vorab vorliegt.