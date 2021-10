Bundesbank-Präsident Jens Weidmann gibt überraschend seinen Posten als Chef der Bundesbank auf. Damit endet eine Epoche in der europäischen Geldpolitik: Weidmann war in der Nachfolge von Axel Weber ein Vertreter einer maßvollen Geld- und Schuldenpolitik gewesen. Der Ansatz folgte der Tradition der Deutschen Bundesbank in der Zeit vor der Einführung des Euro: Damals war die harte D-Mark ein Markenzeichen der deutschen Geldpolitik, eine Vergemeinschaftung der Staatsschulden in Europa war undenkbar und wurde denn auch aufgrund der Expertise der Bundesbanker in die Verträge von Maastricht aufgenommen.

Doch eine Position, die sich mit unerbittlicher Konsequenz auf Geldwertstabilität beschränkt und konsequent von einer ordoliberalen Politik flankiert wird, war in den vergangenen Jahren obsolet geworden: Eine deutliche Zunahme des Staats-Interventionismus französischer Provenienz führte im Euro-Raum zu einer entsprechenden Aufweichung des Verbots der monetären Staatsfinanzierung. Zugleich musste sich der Euro im globalen Wettbewerb behaupten, zumal China und die USA ihre Währungen traditionell ohne mit der Wimper zu zucken abwerten, wenn es möglich ist und sie sich von einer solchen Maßnahme handelspolitische Vorteile versprechen.

In Europa ging die Debatte so weit, dass der damalige französische Finanzminister Pierre Moscovici auf dem Höhepunkt der Euro-Krise vorschlug, den Euro gezielt durch politische Entscheidungen abzuwerten. Damals gab es noch breiteren Widerstand, an dem sich neben der Bundesbank auch die Notenbanker aus Österreich, den Niederlanden und aus Luxemburg als geldpolitische „Falken“ profilierten.

Jens Weidmann hat seine restriktive Politik stets durchgehalten. Es war ihm jedoch nur in deklamatorischer Form möglich. Denn die Mehrheitsverhältnisse in der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich dahingehend verschoben, dass die klassische deutsche Position faktisch immer überstimmt wurde. Vor allem unter Mario Draghi, der heute in Italien die Gemeinschaftskredite aus Brüssel verteilen kann, wurde Weidmann knallhart marginalisiert.

Erschwert wurde Weidmanns Position durch die Politik von Angela Merkel: Sie traf Draghi hinter Weidmanns Rücken. Was sie ihm gesagt hat, weiß niemand. Fest steht nur, dass Draghi nach Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen triumphal aus dem Kanzleramt nach Frankfurt zurückkehrte mit der Botschaft, Berlin habe grünes Licht für die neue Art der Geldpolitik gegeben.

Damit war auch Weidmanns moralische Position als Mahner diskreditiert. Zwar behandelten ihn die angelsächsischen Finanzmedien wie die Financial Times mit Respekt. Doch politisch war klar, dass Draghis Strategie aufgegangen war. Der Italiener versah Weidmann mit dem abwertenden deutschen Kosenamen „Nein zu allem“. Weidmann hatte auch das Pech, dass seine Warnungen vor einer zu hohen Inflation – dem deutschen Albtraum – immer wieder durch neue geldpolitische Volten in die fernere Zukunft geschoben wurden. Italiener und Franzosen malten stattdessen das Schreckgespenst einer Deflation an die Wand, um immer neue „außergewöhnliche Maßnahmen“ zu propagieren.

Zuletzt scheiterte Weidmann mit seiner dringenden Aufforderung, beim Ankauf von Staatsanleihen nach dem Kapitalschlüssel der EZB-Mitglieder vorzugehen. Er fand kein Gehör, die EZB kauft wie im Rausch alles aus den massiv verschuldeten Staaten des europäischen Südens.

Das Fass bei Weidmann endgültig zum Überlaufen gebracht zu haben, scheint das Verdienst von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu sein: Ihre Einführung der Corona-Schulden, die von den Euro-Staaten gemeinschaftlich geschultert werden müssen, hat endgültig den Euro-Raum als Schuldengemeinschaft definiert. Für Weidmann ist es unakzeptabel, dass es plötzlich „gute“ und „schlechte“ Schulden geben soll. Der Bundesbanker hat immer wieder darauf hingewiesen, dass mit einem solchen Weg jeder willkürlichen Entscheidung Tür und Tor geöffnet würden.

Weidmann hat offenbar erkannt, dass das geldpolitische Endspiel eingesetzt hat: Die deutlich ansteigende Inflationsrate und vor allem die massiv aufgepumpte Asset-Blase werden über kurz oder lang zu Verwerfungen an den Märkten führen. Weidmann wollte, so ist zu hören, mit seinem Rücktritt bis nach der Wahl warten – um nicht den Eindruck zu erwecken, er wolle die Wahl beeinflussen und rechtsextreme Kräfte stärken, die er verabscheut. Die neue Ampelkoalition ist dem Vernehmen nach nicht sein Problem – dazu ist Deutschland bereits zu sehr marginalisiert. Doch die Achse Paris–Rom, wo mit Christine Lagarde und Mario Draghi die zwei führenden Vertreter der lockeren Geldpolitik sitzen, ist für Weidmann unüberwindbar geworden.

Weidmann schrieb zu seinem Abschied an die geschockten Mitarbeiter der Bundesbank, in den vergangenen Jahren sei „das Koordinatensystem der Geldpolitik verschoben“ worden. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik werde dauerhaft indes nur möglich sein, wenn die EZB „ihr enges Mandat“ achte und nicht „ins Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte“ gerate. Weidmann: „Krisenmaßnahmen mit ihrer außergewöhnlichen Flexibilität sind nur in der Notsituation, für die sie geschaffen wurden, verhältnismäßig.“ Künftig werde entscheidend sein, „nicht einseitig auf Deflationsrisiken zu schauen, sondern auch perspektivische Inflationsgefahren nicht aus dem Blick zu verlieren“, schrieb Weidmann. Er bedankte sich bei der Belegschaft sowie bei EZB-Präsidentin Christine Lagarde und dem Rat für „die offene und konstruktive Atmosphäre in den zuweilen schwierigen Diskussionen der vergangenen Jahre“.

Was der 53-jährige Banker künftig machen werde, ist unklar: Für ihn sei selbstverständlich, dass er eine berufliche Neuorientierung erst nach dem Ende seiner Tätigkeit bei der Bundesbank vornehmen werde, ist aus seinem Umfeld zu hören. Weidmann in seinem Abschiedsbrief: „Ich bin zur Überzeugung gelangt, dass mehr als zehn Jahre ein gutes Zeitmaß sind, um ein neues Kapitel aufzuschlagen – für die Bundesbank, aber auch für mich persönlich.“