Jeremy Hunt: Der Marmeladenverkäufer soll nun England retten

In Großbritannien platzt die Schuldenblase. Nun sollen die Briten den Gürtel enger schnallen.

William Shakespeare hätte seine helle Freude an den aktuellen Ereignissen im politischen London gehabt: Zuerst feuerte die eben erst ernannte Premierministerin Liz Truss ihren Finanzminister. Kwasi Kwartengs Karriere war mit 38 Tagen eine der kürzesten in zwei Jahrhunderten.

Nur ein Politiker, der an einem Herzinfarkt starb, schied schneller aus dem Amt. Und auch für Liz Truss stehen die Sterne nicht gut: Sie ist erst seit knapp einem Monat im Amt, doch kaum jemand in Westminister oder gar der mächtigen City glaubt an ihr Überleben. Die Finanzmedien schreiben von politischem Ruin, Desaster und einem Totalcrash.

Am Montag zog ihr schließlich der Mann den Teppich unter den Füßen weg, den sie eigentlich als ihren letzten Retter gerufen hatte: Der neue Finanzminister Jeremy Hunt kassierte praktisch ihr gesamtes Steuersenkungsprogramm.

Die Briten müssen sich nun auf ein „Austeritätsprogramm“ einstellen.

Die Senkung der Steuern für Superreiche, finanziert über Schulden, galt selbst unter den britischen Konservativen als wahnwitzig. Doch Hunt ging noch weiter: Er nahm auch das Versprechen von Truss zurück, die Energiepreise für zwei Jahre zu deckeln. Einen Deckel gibt es jetzt nur noch für diesen Winter, bis April 2023. Mit der radikalen Entscheidung schneidet der 55-jährige Philosoph und Ökonom tief ins Fleisch vieler britischer Haushalte: Diese kämpfen gegen die Inflation, die steigenden Zinsen und schlechte Arbeitsbedingungen. Hunt, der in Oxford studiert hat, kennt sich mit Widerstand in der Bevölkerung aus.

In seiner Zeit als Gesundheitsminister provozierte er den ersten Ärztestreik seit 40 Jahren. Bei der Verkündung seiner Maßnahmen sagte Hunt, die einzige Möglichkeit, um an den Märkten wieder Vertrauen zu gewinnen, sei ein radikaler Sparkurs, der den Briten auferlegt werden müsse. Wie seinerzeit die Griechen müssen sich die Briten nun auf ein „Austeritätsprogramm“ einstellen.

Denn die Märkte haben der Regierung die Rote Karte gezeigt – die Schuldenorgie der vergangenen Jahre neigt sich dem Ende zu. Am Montag gaben die Renditen für langfristige britische Staatsanleihen leicht nach, doch von Entwarnung kann keine Rede sein. Hunt hat allerdings Erfahrung mit Crashs: Nachdem er einige Zeit in Japan als Englischlehrer gearbeitet hatte, setzte er drei Start-ups in den Sand – mit einem wollte er unter anderem Marmelade aus Japan importieren.

Sein viertes Unternehmen jedoch wurde ein Erfolg, nachdem er aus dem Management ausgeschieden war. Hunt strich beim Verkauf des Unternehmens als Teilhaber 14 Millionen Pfund ein – und wurde damit zum reichsten Regierungsmitglied in Großbritannien.