Jörg Steinbach ruft Energieversorger zu Fairness auf

Potsdam -Der brandenburgische Energieminister Jörg Steinbach (SPD) hat die Energieversorger bei der Berechnung der Abschlagszahlungen für 2023 zur „Fairness“ aufgerufen. „Mich erreichen leider in verstärktem Maße Berichte von einzelnen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dass ihnen Abschlagszahlungen avisiert werden in einer Größenordnung, die sich in keiner Art und Weise über die Gaspreis- oder Strompreisbremse nachrechnen lassen“, sagte Steinbach am Mittwoch in Potsdam.