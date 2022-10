JPMorgan erwartet höhere Zinseinnahmen Die Zinswende schlägt sich in den Bilanzen der Banken nieder. US-Branchenprimus JPMorgan meldet gestiegene Zinseinnahmen. dpa

New York -Die größte US-Bank JPMorgan Chase hat im Sommer trotz deutlich gestiegener Zinseinnahmen einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Mit gut 9,7 Milliarden US-Dollar (10 Mrd Euro) fiel der Überschuss im dritten Quartal rund 17 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Freitag in New York mitteilte.