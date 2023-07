Für das Kreuzberger Start-up Taxfit lief es bislang großartig. In nur sieben Jahren wuchs das Unternehmen mit seiner App zur Steuerabrechnung auf etwa 600 Beschäftigte, wurde 2021 bei einer 220 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde auf mehr als eine Milliarde Euro taxiert und damit zum Einhorn gekrönt. Vor sechs Wochen musste die Unternehmensführung dann aber 120 Leute vor die Tür setzen. Einem Fünftel der Belegschaft wurde gekündigt. Begründung der Geschäftsführung: Das makroökonomische Finanzierungsumfeld habe sich verändert.

Tatsächlich ist auch in der deutschen Start-up-Szene das von niedrigen Zinsen bislang zuverlässig milde gehaltene Klima rauer geworden. Immer öfter fürchten Gründer nun, dass ihnen Investoren den Geldhahn zudrehen, sie vielleicht aufgeben müssen, aber in jedem Fall zu Entlassungen gezwungen wären. Laut deutschem Digitalverband hat sich die durchschnittliche Mitarbeiterzahl in deutschen Start-ups innerhalb der vergangenen zwölf Monate um 30 Prozent auf 14 reduziert. Denn die Abhängigkeit junger Unternehmen von fremdem Kapital ist riesig, und die Geldgeber sind vorsichtig geworden. Statt langfristiger Wachstumsversprechen zählen längst harte Renditefakten. Inzwischen räumt man sogar Fehler ein. Einer Analyse des Frühphaseninvestors Speedinvest zufolge sind jedenfalls mehr als acht von zehn Investoren der Überzeugung, dass Europas Einhörner überbewertet sind.

Was dieser Gesinnungswandel unter den Geldgebern bedeutet, haben Analysten der einst unter Ernst & Young firmierten Unternehmensberatung EY für das aktuelle Start-up-Barometer zusammengetragen und attestieren der hiesigen Start-up-Szene im Ergebnis einen „deutlichen Dämpfer“. Zwar konnten Deutschlands Jungunternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres bei Investoren insgesamt 3,1 Milliarden Euro einsammeln. Allerdings bekamen sie in der ersten Hälfte des Vorjahres noch sechs Milliarden Euro, im ersten Halbjahr 2021 sogar 7,5 Milliarden Euro.

Den Hauptgrund dafür sieht man bei EY in der Tatsache, dass weniger große Deals abgeschlossen wurden. Waren es im ersten Halbjahr 2022 noch 15 Abschlüsse im Wert von mehr als 100 Millionen Euro, gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres lediglich fünf Investitionen in dieser Kategorie. Halbiert haben sich auch die Abschlüsse in einem Volumen von jeweils mehr als 50 bis 100 Millionen Euro, von zwölf im ersten Halbjahr 2022 auf sechs in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

Realistische und belastbare Umsatzprognosen sind gefragt

Für Thomas Prüver, Partner bei EY und Studienautor, ist die Sache klar: „Die großen geopolitischen Risiken, der hohe Inflationsdruck, das hohe Zinsniveau und die schwache Konjunkturentwicklung haben zu einem schwierigen Finanzierungsumfeld im Start-up-Ökosystem hierzulande geführt“, sagt er. Die dadurch ausgelösten Effekte stellten Jungunternehmen vor die Aufgabe, ihre Geschäftsmodelle wetterfest zu machen, realistische und belastbare Umsatzprognosen aufzustellen und den Weg zur Profitabilität aufzuzeigen. „Das ist der klare Fokus, den Investoren sehen wollen“, so Prüver.

Berlin konnte sich dabei allerdings als Zentrum der deutschen Start-up-Szene behaupten. In keinem anderen Bundesland wurden so viele Finanzierungsrunden abgeschlossen wie in Berlin. 170 waren es insgesamt. Bayern rangiert mit 81 Runden auf Platz zwei vor Nordrhein-Westfalen mit 60 Abschlüssen. Unter dem Strich wurden 38 Prozent aller Finanzierungsrunden in Deutschland in der Hauptstadt abgeschlossen.

Aber es waren auch für Berlin 49 Finanzierungsrunden weniger als vor einem Jahr. Zugleich brach die Gesamtinvestitionssumme für Berliner Start-ups um überdurchschnittliche 56 Prozent auf etwas mehr als 1,4 Milliarden Euro ein. Kleiner Trost: Die hiesigen Jungunternehmen kassierten damit noch immer 47 Prozent der gesamten Risikokapitalsumme, die im ersten Halbjahr in deutsche Start-ups investiert wurde.

Tatsächlich konnte Berlin dafür als Weltmetropole und Magnet für junge Talente aus dem In- und Ausland vor allem im immer härteren Wettbewerb um Fachkräfte punkten. Für den EY-Start-up-Experten Prüver ist die Spitzenstellung Berlins allerdings nicht unangefochten und er verweist darauf, dass die Rückgänge der Deals und Finanzierungen in anderen Bundesländern geringer ausfielen als in der Hauptstadt. „Dass einer der beiden Top-Deals des ersten Halbjahres bei einem Hamburger Start-up investiert wurde, zeugt von diesem Trend“, sagt Prüver.

215 Millionen Euro hatte das Solar-Unternehmen 1Komma5 erst im Juni von Investoren bekommen, ebenso viel sein Berliner Konkurrent Enpal. Insgesamt wurden übrigens fünf der zehn größten Finanzierungsrunden in der ersten Jahreshälfte mit Berliner Start-ups abgeschlossen, was für Prüver aber allenfalls lokalen Wert hat. „Die Stärke der deutschen Start-up-Szene besteht nicht zuletzt darin, dass es mehrere Hotspots gibt, die unterschiedliche Qualitäten und Schwerpunkte aufweisen“, sagt er.