Kammer: Deutschland bleibt für polnische Firmen attraktiv Deutschland bleibt nach Kammerangaben trotz gestiegener Energiekosten attraktiv als Standort für polnische Unternehmen. „Deutschland hat sich in den vergange... dpa

ARCHIV - Ein Schild weist auf die Industrie- und Handelskammer hin. d Bernd Wüstneck/zb/dpa/Symbolbil

Berlin -Deutschland bleibt nach Kammerangaben trotz gestiegener Energiekosten attraktiv als Standort für polnische Unternehmen. „Deutschland hat sich in den vergangenen zwölf Monaten für polnische Investoren als solider und attraktiver Markt profiliert, der sogar unter den aktuell schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin Perspektiven bietet“, teilte die Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer am Montag in Berlin mit.