Kammern fordern von Politik mehr Engagement für Frieden

Halle -Wirtschaftsvertreter haben die Politik dazu aufgefordert, sich aktiver für ein Ende des Kriegs in der Ukraine einzusetzen. „Wenn nicht über Frieden gesprochen wird, bleibt er schlicht unerreichbar“, teilte die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau am Samstag mit. Gemeinsam mit der IHK Gießen-Friedberg, der IHK Cottbus und der Handwerkskammer Halle wurde eine ganzseitige Anzeige in der „FAZ“ veröffentlicht. Über Frieden müsse mindestens so viel gesprochen werden wie über den Krieg, hieß es.