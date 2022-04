Obwohl er über 10 Tonnen wiegt, fliegt er mit bis zu 295 Kilometern pro Stunde rasend schnell durch die Luft und befördert dabei auch noch über 7000 Kilogramm Luftfracht oder 36 Passagiere. Er ist allerdings auch ein echter Schluckspecht: 800 Liter Kerosin verbraucht er in der Stunde. Aber wer ihn fliegt, muss sich um die Tankrechnung in der Regel keine Gedanken machen, denn diese begleicht schließlich der Steuerzahler.

Gemeint ist der CH-53G, der aktuelle Transporthubschrauber der Bundeswehr. Die Leistungsdaten des Hubschraubers lesen sich beeindruckend, das Problem ist nur: Der CH-53G ist mittlerweile schwer in die Jahre gekommen. Seit 1972 ist der Hubschrauber vom amerikanischen Hersteller Sikorsky bei der Bundeswehr im Einsatz. Immer öfter müssen die Piloten der Luftwaffe ihre alten Maschinen außerplanmäßig landen lassen. So kam es seit 2006 zu insgesamt 103 Sicherheitslandungen, dies geht aus einer Anfrage des Bundestagsabgeordneten Marcus Faber (FDP) aus dem vergangenen Jahr hervor. Dazu kommt: Die Beschaffung von Ersatzteilen wird in der Spätphase eines Rüstungsprojekts immer teurer und aufwändiger, die Bundeswehr nennt diese Zeit prosaisch „Degenerationsphase“. „Beim Waffensystem CH-53 stagniert die Einsatzbereitschaft auf sehr niedrigem Niveau. Sie ist die niedrigste aller fliegenden Waffensysteme der Luftwaffe“, steht im Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr aus dem Jahr 2020.

imago Das Konkurrenzmodel von Lockheed-Martin, der CH-53K überzeugt durch seine große Außenlast. Bei einem Testflug transportierte der Hubschrauber 16.330 Kilogramm.

Die Transporthubschrauber helfen auch bei Flutkatastrophen im Inland

Ohne Frage: Der Mittelschwere Transporthubschrauber der Luftwaffe, wie der CH-53G im Sprachgebrauch der Bundeswehr heißt, braucht dringend Ersatz. Spätestens 2030 sollen die verbliebenen Exemplare laut Bundesverteidigungsministerium ausgemustert werden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: Deutschland fallen im Rahmen der Bündnisverteidigungen wichtige Aufgaben in der Logistik zu, zuverlässige Transporthubschrauber, die flexibel große Mengen an Luftfracht transportieren können, gelten dafür als unerlässlich. Zusätzlich sollen die Heeresflieger dazu befähigt werden, unter Kampfbedingungen eigenständig Soldaten aus dem Einsatzgebiet zu evakuieren. In Afghanistan benötigte die Bundeswehr dafür noch die Unterstützung der Amerikaner. Der eigentlich für diesen Einsatz vorgesehene NH90 des europäischen Herstellers NHIndustries konnte die Erwartungen der Bundeswehr nicht erfüllen.

Aber auch in Deutschland werden die Transporthubschrauber der Bundeswehr weiterhin gebraucht. Wie schon beim Oderhochwasser 1997 waren die CH-53G auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal im Dauereinsatz. Die Hubschrauber transportieren Hilfsgüter, bergen Überlebende und räumen Schutt und Trümmer an Stellen, die man mit normalen Mitteln nicht erreicht. Dass neue Transporthubschrauber beschafft werden sollen, die all diese Anforderungen genauso gut, wenn nicht noch besser erfüllen, gilt deshalb als parteienübergreifender Konsens.

pa wire Auch beim Katastrophenschutz spielen schwere Transporthubschrauber eine wichtige Rolle, wie hier eine CH-47 der Royal Airforce bei einem drohenden Dammbruch in England.

Für die Bundeswehr kommen nur zwei Hubschrauber in Frage

Für die Bundeswehr kommen als Nachfolgemodell für den CH-53G nur zwei Hubschrauber-Typen in Frage: „Die Auswahlentscheidung (AWE) sieht die Beschaffung von marktverfügbaren (Basis-) Hubschraubern vor. Nach Marktsichtung kommen grundsätzlich das Muster CH-47F „Chinook“ des Herstellers Boeing und das Muster CH-53K „King Stallion“ des Herstellers Sikorsky in Betracht“, stellt das Bundesverteidigungsministerium in gewohnt technokratischer Sprache im 14. Bericht zur Rüstungsangelegenheiten fest. Die Beschaffung des schweren Transporthubschraubers ist eine Art Running Gag des Beschaffungswesens. Vor zwei Jahren musste das Vergabeverfahren sogar gestoppt werden, weil die Kosten für das Projekt aus dem Ruder liefen und die ursprünglich veranschlagten 5,6 Milliarden Euro überstiegen. Die Sikorsky-Mutterfirma Lockheed-Martin klagte gegen die Einstellung des Vergabeverfahrens. In einer bemerkenswerten Entscheidung urteilte die Vergabekammer des Bundeskartellamtes, dass die Aufhebung des Verfahrens zur Beschaffung der Hubschrauber zwar rechtswidrig gewesen, aber trotzdem rechtswirksam sei.

Sowohl für Boeing (Börsenwert: 103 Milliarden US-Dollar) als auch Lockheed-Martin (Börsenwert: 122 Milliarden US-Dollar) geht es um sehr viel, die Rüstungsgiganten schenken sich nichts, immerhin winkt am Ende ein Milliardenauftrag. Im aktuellen Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2022 sind knapp 5,2 Milliarden Euro für die Beschaffung des neuen schweren Transporthubschraubers vorgesehen.

Ungewöhnlich: Airbus und Boeing wagen eine Kooperation

Noch in diesem Monat soll zudem die Grundsatzentscheidung des Bundesverteidigungsministeriums für eines der beiden Modelle fallen. Gerade für den angeschlagenen Flugzeughersteller Boeing ist der Auftrag aus Deutschland immens wichtig, denn unlängst unterlag man bei der Frage des neuen Kampfjets für die Luftwaffe trotz günstiger Ausgangslage dem Erzrivalen Lockheed-Martin. Das soll nicht noch einmal passieren, deshalb schmiedete man unter anderem ein Bündnis mit dem europäischen Flugzeughersteller Airbus. Ein ungewöhnlicher Schritt: Schließlich handelt es sich bei Airbus um einen der härtesten Boeing-Konkurrenten, vor allem im Bereich der zivilen Luftfahrt. Die Produktpalette von Airbus Helicopters und Boeing überschneidet sich jedoch nicht, deshalb macht man sich bei den Hubschraubern auch keine Konkurrenz, erläutert Airbus-Helicopters-Unternehmenssprecher Gregor von Kursell auf Nachfrage der Berliner Zeitung. Bei Airbus unterstützt man daher das Angebot von Boeing und spart auch nicht am Lob für den Hubschrauber: „Es handelt sich um ein sehr reifes Produkt, es fliegt schließlich schon seit Jahrzehnten“, so von Kursell. Welche Aufgaben Airbus genau für Boeing im Rahmen der neu geschlossenen Partnerschaft übernehmen soll, bleibt jedoch unklar. Zurzeit sei lediglich ein Memorandum of Understanding, also eine Art Vorvertrag, unterschrieben worden. Die Details kläre man noch, heißt es von Airbus Helicopters.

Tatsächlich ist der CH-47 seit Jahren bewährt, auch die Bundeswehr konnte im Rahmen des Afghanistaneinsatzes zumindest als Zaungast der Amerikaner erste gute Erfahrungen mit dem Hubschrauber sammeln. Wenn aufgrund der Witterungsbedingungen sonst nichts flog, flog der Chinook. Die Bilder eines Chinook, der Personal der amerikanischen Botschaft in Kabul evakuierte, gingen um die Welt.

AP Bei den Evakuierungen in Kabul spielten die CH-47 der amerikanischen Streitkräfte eine wichtige Rolle.

Entscheidend ist die Luftbetankung: Hier hat der CH-53K die Nase vorn

Die zwei Rotoren des CH-47 geben dem Hubschrauber nicht nur eine besondere Silhouette, sondern erlauben es ihm zudem, auch an schwer zugänglichen Orten Soldaten abzusetzen oder zu bergen – in den Bergen Afghanistans war diese Fähigkeit oft Gold wert. Allerdings hat der Chinook auch einen gewichtigen Nachteil: Im Gegensatz zum Modell von Lockheed-Martin, der Neuentwicklung CH53K, ist der Chinook in der Grundversion nicht in der Lage, in der Luft zu tanken. „Entscheidend muss die Fähigkeit zur Luftbetankung sein, die Bundeswehr braucht einen schweren Transporthubschrauber, der zuverlässig funktioniert und hohe Lasten über weite Strecken transportieren kann“, sagt der Grüne Bundestagsabgeordnete Philip Krämer im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Schließlich wurden alleine zu diesem Zweck drei Transportflugzeuge vom Typ C130J für die Luftwaffe zum Stückpreis von je rund 195 Millionen Euro angeschafft.

Durch die Luftbetankung können die Transporthubschrauber längere Strecken zurücklegen und auch größere Lasten tragen, denn das maximale Tragegewicht wird bei beiden Hubschraubermodellen nur dann erreicht, wenn die Maschinen nicht vollbetankt starten. In den USA benutzen lediglich die Spezialeinheiten eine Chinook-Variante, die luftbetankungsfähig ist, sie benötigen dafür eine Sondergenehmigung der Luftfahrtbehörde. „Wir werden den H-47 Chinook direkt von der Produktionslinie mit Luftbetankungsfähigkeit ausliefern. Hierbei handelt es sich explizit nicht um ein Entwicklungsprogramm. Die Luftbetankungsfähigkeit des Chinook ist bewährt, erprobt und marktverfügbar. Der Chinook, inklusive Luftbetankungsfähigkeit, wird mit Lufttüchtigkeitszeugnis der US-Regierung ausgeliefert“, sagt der Vizepräsident von Boeing Defense Deutschland, Michael Hostetter, im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Auf Werbebroschüren von Boeing sieht man die Chinook stets mit einer Tanksonde, obwohl diese erst nachträglich montiert wird. Die Nachricht ist klar: Natürlich ist die Luftbetankung kein Problem für uns.

Kritiker des Chinooks sind skeptisch und verweisen auf das Desaster mit der Drohne Eurohawk: Obwohl voll flugfähig, verweigerte die EU-Flugsicherheitsbehörde der Drohne 2013 letztlich die Überfluggenehmigung über bewohntem Gebiet. Für den damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) war die Angelegenheit mehr als peinlich, etwa 700 Millionen Euro Steuergeld wurden in den Sand gesetzt. Zwar dürfte der Zertifizierungsaufwand im Falle des Chinook deutlich geringer ausfallen als bei einer unbemannten Drohne, trotzdem ist das Risiko einer Programmverzögerung nicht gebannt.

imago Die Möglichkeit, einen Hubschrauber in der Luft zu betanken, erhöht dessen Reichweite und Traglast. Der CH-53K von Lockheed Martin liefert diese Fähigkeit ab Werk.

„Beide Systeme erfüllen den Job“ - Alexander Müller, MdB

Der CH-53K von Lockheed Martin überzeugt neben der Luftbetankungsfähigkeit ab Werk vor allem durch seine im Vergleich zum Chinook höhere Leistungsfähigkeit, den großen Automatisierungsgrad, die den Piloten von Routineaufgaben im Einsatz befreit, sowie durch seine „fortgeschrittene Interoperabilität“, also die Fähigkeit, mit anderen Systemen der Streitkräfte zusammenwirken zu können. Beim CH-53K handelt es sich zwar um eine Neuentwicklung, trotzdem basiert die Grundkonstruktion auf dem CH-53G mit dem die Bundeswehr bereits vertraut ist, dadurch können größere Umbauten in Werkstäten und Lagerhallen vermieden werden. Dazu kommt: Die drei Turbinen des mächtigen CH-53K werden zu je 18 Prozent beim Münchner Triebwerksbauer MTU gefertigt. Weil Rüstungspolitik auch stets Industriepolitik ist, ist dies ein gewichtiges Argument für den CH-53K. „Beide Systeme erfüllen den Job. Der CH-53K ist das modernere System, der Chinook bei vielen Bündnispartnern im Einsatz. Wir wollen vermehrt Systeme ohne Zusatzentwicklungen kaufen und da hat der CH-53K mit der Luftbetankung die Nase vorn. Jetzt kommt es darauf an, die Kosten des Lebenszyklus zu vergleichen, und wenn der CH-53K auch hier die Nase vorn hat, bin ich klar für dieses Modell“, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Alexander Müller.

Chinook: 9000 Dollar pro Flugstunde

Müller spricht mit den Kosten einen wichtigen Punkt an. Beide Hersteller tun sich schwer, einen konkreten Stückpreis zu nennen, schließlich hängt der Preis von zahlreichen Faktoren ab: Welche Ersatzteile und Ausrüstung sollen im Lieferumfang enthalten sein? In welchem Umfang sollen die Piloten ausgebildet werden? All diese Faktoren bestimmen den Preis. Generell lässt sich aber sagen, dass der CH-53K von Lockheed-Martin initial deutlich teurer ausfallen wird. So plant die Bundeswehr im Rahmen ihres Budgets von 5,2 Milliarden Euro die Beschaffung von 44 CH-53K gegenüber 60 CH-47 Chinooks. Obwohl der CH-47 Chinook über zwei Rotoren verfügt, hat er trotzdem weniger Turbinen als der CH-53K. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Betriebskosten: Etwa 9000 US-Dollar kostet die Flugstunde eines Chinook, die Kosten für den Betrieb eines CH-53K sollen deutlich höher liegen. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit, denn der CH-53K ist in der Lage, größere Lasten in kürzer Zeit als sein Counterpart zu transportieren.

AP Das Marinekorps der Vereinigten Staaten schwört auf die CH-53K von Lockheed Martin.

Die Luftwaffe könnte zudem vom sinkenden Stückpreis des Hubschraubers profitieren, denn die Serienproduktion des CH-53K hat gerade erst begonnen. Ursprünglich lagen die Kosten pro Hubschrauber bei knapp 100 Millionen Dollar, die neuesten Hubschrauber, die derzeit für das Marinekorps gebaut werden, sollen „nur“ noch 76 Millionen Dollar kosten, allerdings ohne weitere Ersatzteile.

Unlängst hat sich auch Israel für die Beschaffung des CH-53K und damit gegen den Chinook von Boeing entschieden. Israel hofft als derzeit einziger Exportkunde des CH-53K, dass sich Deutschland ebenfalls für das Modell von Lockheed-Martin entscheidet, so könnte Geld gespart und die Ausbildung von Piloten gemeinsam organisiert werden. Wie viel der Chinook von Boeing in der luftbetankungsfähigen Version letztlich kosten wird, ist zudem noch nicht ganz klar. Großbritannien hatte für die Erneuerung seiner Chinook-Flotte im Mai vergangenen Jahres rund 1,7 Milliarden Euro veranschlagt und erhält dafür 14 neue Maschinen.

Imago Sag zum Abschied leise Servus: Ein Soldat der Bundeswehr sitzt am 10. Juli 2014 in Afghanistan auf der offenen Ladefläche eines CH-53G-Hubschraubers der Bundeswehr.

Von den 1,7 Milliarden Euro entfallen allerdings lediglich 530 Millionen Euro auf die Beschaffung der Maschinen, der Rest auf Ersatzteilpakete und logistische Unterstützungsleistungen. Luftfahrtexperten halten den direkten Kostenvergleich zwischen beiden System deshalb für wenig zielführend, entscheidend seien die gesamten Programmkosten. Bei Boeing ist man sich sicher, dieses Mal in Deutschland zum Zuge zu kommen. In den großen Werkshallen von Boeing in Philadelphia werden derzeit noch die Chinooks für die Niederlande produziert. Um die Beschaffung nicht weiter zu verzögern, hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, die Hubschrauber über einen Foreign Military Sale (FMS) zu erwerben. Direkter Vertragspartner der Bundesregierung wären dann nicht die Rüstungskonzerne, sondern die Regierung der Vereinigten Staaten. So lassen sich auch die vielen Fallstricke des Vergaberechts umschiffen, denn ein völkerrechtlich bindender Vertrag auf Regierungsebene schließt die Anwendbarkeit des Vergaberechts aus. Die beiden Rüstungskonzerne rechnen damit, etwa drei Jahre nach Vertragsschluss die ersten Maschinen ausliefern zu können. Das wäre 2025, die alten Arbeitstiere der Bundeswehr wären dann 53 Jahre alt. Ein biblisches Alter für einen Hubschrauber.