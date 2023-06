Kanzler Scholz besucht Briefzentrum der Post in Stahnsdorf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Samstag (10.30 Uhr) das Briefzentrum der Deutschen Post in Stahnsdorf. Die Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark g...

Stahnsdorf -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Samstag (10.30 Uhr) das Briefzentrum der Deutschen Post in Stahnsdorf. Die Stadt im Landkreis Potsdam-Mittelmark gehört zu seinem Bundestagswahlkreis. Scholz wolle sich im Briefzentrum am Rande einer Betriebsversammlung über die Arbeitsbedingungen und Abläufe in dem Verteilzentrum mit rund 350 Beschäftigten informieren, teilte die Deutsche Post mit. Begleitet wird der Kanzler dabei vom Vorstandschef von Deutsche Post DHL Group, Tobias Meyer, und den Betriebsräten.

Über das Briefzentrum in Stahnsdorf versorgt das Unternehmen seine Kunden im Großraum Potsdam und in den südwestlichen Stadtteilen Berlins mit Postsendungen.