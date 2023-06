Kapitalflucht: Investoren verlassen Deutschland und wetten auf die nächste Eurokrise

Aus Deutschland ist im vergangenen Jahr so viel Unternehmenskapital abgeflossen wie noch nie. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wurden 2022 umgerechnet rund 125 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen aus der Bundesrepublik im Ausland als ausländisches Kapital im Inland investiert.



Zu Direktinvestitionen zählen vor allem Übernahmen, Neugründungen, Reinvestitionen von Gewinnen und Kredite zwischen verbundenen Unternehmen über Ländergrenzen hinweg. „Die Aufzählung zeigt, dass Investoren solche langfristigen Investitionsentscheidungen nur durchführen, wenn sie nicht nur kurzfristig Erfolgsaussichten sehen“, erläutert das IW. Investoren sind also an langfristigen, stabilen Produktionsbedingungen interessiert – und finden solche in Deutschland offensichtlich immer weniger vor.

Investitionsbedingungen in den USA attraktiver

Dem IW zufolge waren das die höchsten Nettoabflüsse, die es in Deutschland je gab. Als „besonders alarmierend“ bezeichneten die Forscher, dass vor allem Investitionen von europäischen Nachbarn wegbrachen. Zugleich flossen aber fast 70 Prozent des Geldes deutscher Unternehmen in andere europäische Staaten. Die Entwicklung des abfließenden Kapitals begann laut IW bereits vor der Corona-Pandemie.

Das IW sieht mehrere Gründe für den Trend. So belaste der Fachkräftemangel die Unternehmen enorm. Dieser und Arbeitskosten seien die derzeit größte Herausforderung für die Firmen, noch vor den hohen Energiepreisen und der Bürokratie. Außerdem machten Investitionsprogramme wie der Inflation Reduction Act in den USA „Investitionen außerhalb Deutschlands attraktiver“. Nicht zuletzt verliere die deutsche Wirtschaft mit dem Ende des Verbrenners „ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal in ihrer Schlüsselindustrie“.

Kaum Wachstum: Deutschland könnte „Japanisierung“ bevorstehen

Der Chef des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sagte dem Spiegel: „Die Lage ist nicht gut, und sie verschlechtert sich sogar noch.“ Von einer Erholungsdynamik, wie sie nach der Corona-Pandemie und der Energiepreiskrise einsetzen müsste, sei wenig zu spüren. Im schlimmsten Fall könne Deutschland über Jahre stagnieren. „Wenn es schlecht läuft, dann könnte uns eine Japanisierung bevorstehen“, sagte Fuest mit Verweis auf Japan, das seit Jahrzehnten unter geringen Wachstumszahlen leidet.

Auch die deutschen Exportunternehmen stehen vor schwierigen konjunkturellen Zeiten. Die Warenausfuhren in Drittstaaten außerhalb der EU sind im April im Jahresvergleich gesunken. Insbesondere die in Deutschland bedeutende Automobilindustrie hat große Einbußen verzeichnet. Laut einer Umfrage des Branchenverbandes VDMA geben drei Viertel der Maschinenbauunternehmen an, dass die Attraktivität des Standortes Deutschland in den vergangenen Jahren gesunken sei.

Nur 20 Prozent der 667 Umfrageteilnehmer des VDMA bewerteten die aktuellen Rahmenbedingungen in Deutschland als gut oder sehr gut. Ein deutlich besseres Zeugnis stellen sie beispielsweise den USA aus – 74 Prozent bezeichneten die Bedingungen als gut oder sehr gut.



„Die amerikanische Regierung hat mit dem Inflation Reduction Act ein Programm auf den Weg gebracht, von dem die Industrie in den nächsten Jahren stark profitieren wird“, erläuterte VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Das Programm sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor, knüpft viele Subventionen und Steuergutschriften aber daran, dass Unternehmen amerikanische Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. „In Deutschland vermisse ich diese Aufbruchsstimmung“, sagte Haeusgen.

Finanzmärkte gehen von der nächsten Eurokrise aus

Auch an den Finanzmärkten wird die schlechte Entwicklung der Realwirtschaft zur Kenntnis genommen. Investoren in deutsche Anleihen wetten verstärkt auf eine vertiefte Krise. Der Rezessionsindikator, der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Bundesanleihen war am Dienstag auf minus 87 Basispunkte gefallen und lag damit so tief wie zuletzt vor 31 Jahren.



Wenn die längerfristigen Renditen niedriger sind als die kurzfristigen, sind die Märkte in der Regel zunehmend davon überzeugt, dass wirtschaftliche Probleme bevorstehen, die in Zukunft zu Zinssenkungen führen werden.

Die Differenz weitete sich aus, nachdem die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Dienstag „anhaltend“ hohe Zinsen forderte, um eine zweite Inflationsphase zu verhindern. Die EZB will mit steigenden Zinsen die Beschäftigung und damit das Lohnniveau weiter senken. Dies hat zur Folge, dass der Konsum sinkt und dadurch die Rezession verschärft wird. Deutschland und die gesamte Eurozone befinden sich bereits in einer „technischen Rezession“, da das Bruttoinlandsprodukt in den letzten beiden Quartalen geschrumpft ist.