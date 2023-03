Keine Abflüge am BER am Montag wegen Warnstreiks Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Montag werden am Hauptstadtflughafen BER rund 200 Abflüge gestrichen. Betroffen seien etwa 27.000 Passagi... dpa

Berlin/Schönefeld -Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Montag werden am Hauptstadtflughafen BER rund 200 Abflüge gestrichen. Betroffen seien etwa 27.000 Passagiere, teilte ein Flughafensprecher am Samstag mit.