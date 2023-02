Keine Tarif-Annäherung bei insolventer Kaufhauskette Galeria Bei der angeschlagenen Kaufhauskette Galeria streiten Verdi und Management vordergründig um die Entgelte der Beschäftigten. Dabei ist noch nicht endgültig kl... dpa

ARCHIV - Beim insolventen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof sieht die Geschäftsführung keinen Spielraum für höhere Gehälter. Hendrik Schmidt/dpa

Frankfurt/Essen -Bei den Tarifverhandlungen für die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof zeichnen sich schwierige weitere Gespräche ab. Man habe die Forderungen der Gewerkschaft Verdi zur Kenntnis genommen, teilte das Unternehmen seinen Beschäftigten am Freitag nach der ersten Verhandlungsrunde mit. Sie seien nach erster Bewertung nicht mit dem vorgelegten Insolvenzplan in Einklang zu bringen. Es stünden Umbauten und starke Investitionen an, so dass Galeria frühestens in drei Jahren wieder profitabel wirtschaften werde.