Kim Kardashian überraschend in Berlin: Was suchte der US-Star hier?

Kim Kardashian in Berlin: Sie sprach auf der SuperReturn in der deutschen Hauptstadt. Ashley Landis/AP/dpa

So zieht die amerikanische Unternehmerin und Reality-TV-Ikone in Berlin die Massen an: Kim Kardashian war am Mittwochabend die Gastgeberin auf der weltweit größten Veranstaltung der Private-Equity-Branche im Berliner Hotel Intercontinental. Die Konferenz gilt auch als eine Zusammenkunft der reichsten Menschen in dem Bereich, die massenweise mit Privatjets nach Berlin kommen. Eintrittspreis für vier Tage? Knapp 6000 Euro.

Die Amerikanerin präsentierte in Berlin ihren ersten Private-Equity-Fonds vor zahlreichen neugierigen Investoren. Das Konferenzzentrum sei bis auf den letzten Platz gefüllt gewesen, heißt es bei Bloomberg. Im vergangenen Jahr gab Kardashian bekannt, dass sie zusammen mit Jay Sammons, ehemaliger Global Head of Consumer, Media & Retail bei der Carlyle Group, die Private-Equity-Firma Skky Partners gründen wird.

Kardashian als Gründerin: Skky Partners für Konsum und Medien

„Ich freue mich am meisten, auf meine Beziehungen zu den Gründern. Ich bin wirklich fasziniert, ihre Hintergrundgeschichten zu hören“, sagte die Amerikanerin, die mittlerweile nicht nur für ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt ist, sondern auch als Influencerin, Model und Schauspielerin agiert. „Ich bin eine Geschichten-Erzählerin und freue mich sehr auf die Gelegenheit, ihnen zum Sieg zu verhelfen“, führt sie weiter aus.

Mit dem Schwerpunkt auf Verbrauchermarken präsentierte Skky Partners auf der Veranstaltung den Investoren Kardashians riesige Fangemeinde in den sozialen Medien und ihre Erfolgsgeschichte bei der Förderung von Schönheits- und Einzelhandelsmarken als Teil ihres Pitches.

Als Private-Equity-Gesellschaft der nächsten Generation soll sich Skky Partners auf Kontroll- und Minderheitsbeteiligungen an wachstumsstarken, marktführenden Konsum- und Medienunternehmen konzentrieren. Laut einer Investorenpräsentation, die Bloomberg vorliegt, strebt Skky Partners zehn bis zwölf Investitionen in den Bereichen Verbraucher und Medien an, die jeweils zwischen 100 und 500 Millionen Dollar Eigenkapital erfordern.

Von den Kommanditisten verlangt das Unternehmen eine Mindestbeteiligung von zehn Millionen Dollar, wobei die Unterlagen eine Mindestrendite von 8 Prozent mit jährlicher Aufzinsung ausweisen: Dies ist die Mindestrendite, die das Unternehmen benötigt, um Carried Interest (Gewinnbeteiligung) zu verdienen.

Kim Kardashian spricht in Berlin: Drei Milliarden mit Unterwäsche?

Dass Kardashian lange nicht mehr nur berühmt ist, sondern zu einer milliardenschweren Marke geworden ist, zeigt ihr unternehmerischer Erfolg. Das Unterwäscheunternehmen Skims hat im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von mehr als drei Milliarden Dollar aufgenommen.

Dennoch richteten sich bei der Podiumsdiskussion die Fragen zur Strategie von Skky hauptsächlich an Sammons – während Kardashian zu ihrer Karriere als Influencerin dazu befragt wurde, ob sie ihre Kinder zur Schule fährt.

Kritik an der Influencerin: Hundertaussende für Werbung

Kardashian ist in der Vergangenheit in Schwierigkeiten geraten, weil sie ihre Präsenz in den sozialen Medien dazu genutzt hat, um für Investitionen zu werben. Diese Woche ließ ein US-Bezirksrichter einen Fall zu, in dem Kardashian falsche Behauptungen über eine Kryptowährung namens EthereumMax (EMAX) aufgestellt haben soll. Ihr Anwalt habe zu diesem Zeitpunkt nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar reagiert.

Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sagte im Oktober, dass Kardashian zugestimmt habe, 1,26 Millionen Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe beizulegen, dass sie gegen US-Vorschriften verstoßen habe, indem sie für EMAX warb. Die SEC kritisierte, dass Kardashian nicht offengelegt habe, 250.000 Dollar dafür erhalten habe, auf ihrem Instagram-Konto über die Kryptowährung zu berichten und zu posten. Kardashian hat sich mittlerweile dennoch geeinigt, ohne aber die Vorwürfe der SEC zuzugeben oder zu bestreiten.

