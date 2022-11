Klimapolitik und Transformation in Krise nicht zurückstellen Die Klimapolitik darf in der aktuellen Krisenlage nach Ansicht von Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner nicht zurückstecken. „Das Dümmste, was wir mache... dpa

Cottbus -Die Klimapolitik darf in der aktuellen Krisenlage nach Ansicht von Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner nicht zurückstecken. „Das Dümmste, was wir machen können, ist, zu sagen, wir machen eine Pause, was die Frage von Klimaschutzpolitik angeht“, sagte der Politiker am Donnerstag in einer Videobotschaft bei der Lausitzer Fachkonferenz zur klimaneutralen Industrie in Cottbus. Die Transformation und das Umsteigen auf erneuerbare Energiequellen würden ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie sein.