Deutschland versucht, für Tausende mittelständische Unternehmen Ausnahmen von EU-Umweltregeln zu erwirken.

Berlin möchte, dass Brüssel die Definition von kleinen und mittleren Unternehmen ausweitet und den Schwellenwert von 250 auf 500 Beschäftigte anhebt, um den bürokratischen „Aufwand für diese Unternehmen auf das wirklich notwendige Maß zu beschränken“. So heißt es in einem Ende August verabschiedeten Dokument der Regierungskoalition, über das die Financial Times am Montag berichtete.

Umweltregeln der EU: Deutsche Industrie fordert Bürokratieabbau

Nach Berechnungen der EU würde der Vorschlag zwischen 7500 und 8000 Unternehmen in Deutschland die Einhaltung der kürzlich verabschiedeten Vorschriften für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ersparen.

Laut der als Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bezeichneten EU-Richtlinie sind Unternehmen dazu verpflichtet, ab dem 1. Januar 2024 umfassendere Informationen bereitzustellen. Sowohl über die Auswirkungen des eigenen Geschäftsbetriebs auf Mensch und Umwelt als auch über die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf das Unternehmen müsse dann berichtet werden.

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) begrüßt den Schritt der Bundesregierung: „Der BDI unterstützt die Anhebung der Schwellen, um kleine und mittlere Unternehmen von ausufernden Berichtspflichten zu entlasten“, sagt Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI, der Berliner Zeitung. Es gehe bei dem Ansinnen primär um Bürokratieabbau. „Das schließt nicht aus, dass die Bundesregierung starke Klimaziele setzt und damit die grüne Transformation der Wirtschaft voranbringt.“

Bundesregierung in der Kritik: Wirkung von EU-Umweltschutzgesetz kann erheblich verringert werden

Es mangele nicht an ehrgeizigen Zielen für eine Transformation der deutschen Volkswirtschaft und ihrer Industrie. Das Problem sei ein anderes: „Vielmehr ist zum einen das Tempo eines Ausbaus der Energieinfrastrukturen für eine Defossilisierung – das heißt für grünen Strom und grüne Moleküle wie Wasserstoff – so langsam, dass viele Unternehmen keine Chance haben, ihre Prozesse von Gas auf eine Alternative planbar umzustellen“, sagt Lösch. Zudem seien diese Alternativen ohne deutliche staatliche Entlastungen heute bei weitem noch nicht wettbewerbsfähig. „Instrumente dafür sind seit Monaten in der Diskussion, aber nicht beschlossen.“ Deshalb müssten die technischen und ökonomischen Voraussetzungen für die Transformation schnell geschaffen, nicht aber bürokratische Berichtspflichten ausgeweitet werden. „Das spart am Ende kein CO2 ein“, ist der BDI überzeugt.

Kritiker des deutschen Vorgehens fürchten hingegen, dass Maßnahmen gegen den Klimawandel verpuffen. Pascal Durand, französischer sozialistischer Europaabgeordneter, der die Verhandlungen über die Regeln für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen leitete, sagte der FT, dass die Wiederaufnahme der Debatte über eines der Schlüsselelemente des EU-Klimagesetzes Risiken berge: Die Wirkung der Richtlinie könne erheblich verringert werden und letztlich würden Tausende von Unternehmen bestraft, die bereits damit begonnen haben, ihre Aktivitäten umzustrukturieren, um die neuen Nachhaltigkeits- und Berichtsstandards zu erfüllen. Ein EU-Beamter sagte der FT, der deutsche Vorschlag komme einer „Entkernung“ der neuen Vorschriften gleich.

Aleksandra Palinska, Geschäftsführerin von Eurosif, dem Europäischen Forum für nachhaltige Investitionen, sagte weiter der FT: „Eine solche Änderung hätte Auswirkungen auf eine ganze Reihe von EU-Vorschriften, und es wäre unklug, den Schwellenwert so drastisch zu ändern, ohne die vollen Auswirkungen zu berücksichtigen.“

Die Naturschutzorganisation WWF kritisiert, dass bereits die CSRD-Vorgaben aus Brüssel wachsweich seien. Unternehmen müssten lediglich eine Tabelle erstellen, in der sie zusammenfassen, ob sie die geforderten Datenpunkte offengelegt haben oder nicht, schreibt der WWF in einer Stellungnahme. Für Banken und Investoren dürfte es schwierig sein, diesen Angaben zu vertrauen, da sie möglicherweise auf falschen Einschätzungen beruhten.



