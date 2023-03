Klimawende im Heizungskeller: Handwerk gegen strikte Verbote Wärmepumpen sind die unumstrittenen Stars auf der Frankfurter Sanitär- und Klimamesse ISH. Aber Industrie und Handwerk wollen bei der Klimawende im Gebäudese... Christian Ebner , dpa

ARCHIV - Die Heizung zu Hause soll künftig zum Großteil mit erneuerbarer Energie laufen - das hat die Bundesregierung schon kurz nach der Wahl verabredet. Marcus Brandt/dpa

Frankfurt/Main -In der Diskussion um die Wärmewende haben sich Installateur-Handwerk und Heizungsindustrie gegen strikte Verbote neuer Gas- und Ölheizungen ausgesprochen. Unmittelbar vor Eröffnung der Weltleitmesse ISH in Frankfurt (13.-17.März) wurde deutlich, dass die Branche ein allzu forsches Vorgehen der Ampel-Koalition kritisch sehen würde. Die bisher auf dem Tisch liegenden und in der Koalition umstrittenen Vorschläge halten die Experten für unausgegoren.