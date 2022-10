Kommission räumt Hürde für 700 Wohnungen in Lichtenberg weg In Berlin-Lichtenberg sollen in den kommenden Jahren 700 überwiegend landeseigene neue Wohnungen entstehen. Eine wichtige Hürde dafür habe nun die Senatskomm... dpa

ARCHIV - Berlins Bausenator Andreas Geisel. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -In Berlin-Lichtenberg sollen in den kommenden Jahren 700 überwiegend landeseigene neue Wohnungen entstehen. Eine wichtige Hürde dafür habe nun die Senatskommission Wohnungsbau beseitigt, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen am Dienstag mit. Das Gremium habe eine Lösung gefunden, wie auf dem Gelände trotz beengter Flächenverhältnisse auch eine Grundschule gebaut werden könne. Mit der Entscheidung der Kommission könne das Planverfahren nun „umgehend fortgesetzt werden“, hieß es.