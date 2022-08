Die Vereinigten Staaten hatten die Einfuhr von russischen Diamanten, Kaviar und Wodka schon im März verboten – als Antwort auf den russischen Angriff auf die Ukraine.

Doch es geht dem Land um viel mehr: dass russische Juwelen international als sogenannte Blut- oder Konfliktdiamanten anerkannt werden, also als illegal abgebaute Edelsteine, deren Verkaufserlöse zur Finanzierung regionaler Konflikte und terroristischer Gruppen verwendet werden. Dieses Vorhaben wollten die USA bereits im Juni auf einem Treffen des Kimberley-Prozesses mit über 80 Mitgliedern durchsetzen – einer UN-Struktur, die über staatliche Herkunftszertifikate den Handel mit sogenannten Blutdiamanten unterbindet. Dieser Status sollte den Zugang der russischen Diamanten zum internationalen Markt deutlich erschweren und Russlands Position als wichtigen Importeur der kleinen Diamanten untergraben. Russland, China und Belarus legten als Mitglieder des Kimberley-Prozesses allerdings ein Veto ein.

Doch die USA, die EU und Kanada wollten ihre Pläne nicht aufgeben, schreibt die US-Zeitung New York Times. Sie wollten den Status auf der nächsten Sitzung des Kimberley-Prozesses im November offenbar noch durchsetzen. Der Sprecher des US-Außenministeriums, George Kajati, hatte dem Bericht zufolge in einem Brief an den Vorsitzenden des Kimberley-Prozesses das US-Ziel damit begründet, dass Russland mit dem Diamantenverkauf angeblich direkt den Ukraine-Krieg finanziert. 2021 konnte Russland Diamanten für etwa 4,5 Milliarden US-Dollar verkaufen. Die Vorwürfe der US-Regierung lehnte das russische Finanzministerium als „politische Demagogie“ ab.

Die russischen Diamantenexporte nach Belgien und Indien – beide Länder haben die größten Diamantenmärkte – sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges allerdings um fast 40 Prozent gesunken, doch dafür ist der Verkaufspreis bereits im März um 27 Prozent gestiegen. Viele von diesen Diamanten landen offenbar doch auf dem US-Markt. Sie würden zunächst in Polierzentren in Indien bearbeitet, schreibt die New York Times weiter dazu. Sobald sie poliert sind, „ändern“ sie ihre Herkunft und bekommen das Label „Made in India“. Ähnliches passiert bekanntermaßen mit dem russischen Öl in Indien.

Der Druck auf den Kimberly-Prozess wird auch vonseiten der EU aufgebaut. „Der Kimberley-Prozess kann nach einer militärischen Aggression eines Teilnehmers gegen einen anderen nicht schweigen“, zitiert die New York Times den außenpolitischen Sprecher der EU, Xavier Cifre Quatresols. Das Spannende dabei: Die EU macht bei den Sanktionen gegen Russlands Diamanten nicht mit, offenbar wegen einer Lobbykampagne des belgischen, teilweise staatlichen Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Wenn Belgien die russischen Diamanten nicht kaufe, würde sich der Handel nach Dubai verlagern, argumentierte Belgiens Premierminister Alexander De Croo im März.