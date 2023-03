Korruptionsaffäre: Zehn Jahre Haft für Ex-Goldman-Banker Wegen Verstößen gegen Anti-Bestechungs- und -Geldwäsche-Gesetze muss der Mann nun eine lange Haftstrafe absitzen. Er soll mehr als 35 Millionen Dollar einges... dpa

Ein ehemaliger Banker des US-Finanzkonzerns Goldman Sachs ist in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verurteilt worden. Bebeto Matthews/AP

New York -Ein ehemaliger Banker des US-Finanzkonzerns Goldman Sachs ist in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die zuständige Richterin Margo Brodie gab das Strafmaß am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.