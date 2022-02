Bauherren haben es zurzeit nicht leicht. Die Baupreise haben sich vergangenes Jahr laut dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes so stark erhöht wie seit 20 Jahren nicht mehr und werden aus Sicht der Branche weiter steigen. Bei teuer allein bleibt es außerdem nicht – Lieferengpässe führen seit Monaten dazu, dass einige Materialien nur mit Verzögerung oder gerade gar nicht zu bekommen sind. Was raten Experten Bauherren in dieser Situation?

„Bei laufenden Bauvorhaben kommt es immer häufiger vor, dass Unternehmen die gestiegenen Kosten für Holz oder andere Aufwendungen versuchen weiterzugeben“, sagt Florian Becker, Geschäftsführer des Bauherren Schutzbundes. „Das ist aber nicht immer rechtens.“ Grundsätzlich gelte der Preis, der bei Vertragsabschluss festgesetzt wurde – auch ohne Festpreisgarantie. Will der Unternehmer den Preis erhöhen, weil er das aufgrund der gestiegenen Materialkosten muss, dann muss diese Möglichkeit zuvor im Vertrag vereinbart worden sein. Und auch dann könne der Bauunternehmer den Preis nicht nur einseitig ändern – sinken die Materialkosten, müsste der Bauherr bei einer solchen Vereinbarung Kosten erstattet bekommen.

„Wenn ein Verbraucher aufgefordert wird, nachträglich einer Preiserhöhung zuzustimmen, rate ich die Diskussion darüber an das Ende des Bauvorhabens zu vertagen“, sagt Becker. Auch wenn sich der Verbraucher im Recht befinde, vermeide man so einen Baustopp wegen Streitigkeiten zwischen Bauunternehmer und Bauherr.

Künftige Bauvorhaben werden teurer

Auch Unternehmen leiden unter den Preissteigerungen und können angesichts der Materialpreisschwankungen in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Sie müssen die Baustoffe nun zu deutlich höheren Preisen einkaufen, sind aber gegenüber ihren Auftraggebern an die vereinbarten Baupreise gebunden. Andererseits ist die Auftragslage unvermindert hoch. Steigende Preise werden also vor allem an zukünftige Bauherren weitergegeben: Wer erst jetzt oder in naher Zukunft einen Vertrag abschließt, muss auf jeden Fall mit deutlich höheren Preisen rechnen als noch vor wenigen Jahren. Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Kreditvermittler Interhyp, rät den Kostenpuffer bei der Finanzierung deshalb nicht zu knapp anzusetzen. „Unter den gegebenen Umständen ist dieser Puffer umso wichtiger für die Kunden und kann auch mal über zehn Prozent liegen“, so Mohr.

Einige Banken würden aktuell außerdem mehr Rücklagen beziehungsweise mehr Eigenkapital für die Baufinanzierung fordern, sagt Mohr. Auch prüfen viele Banken bereits im Vorfeld, ob nachträglich steigende Kosten im Fall der Fälle überhaupt getragen werden können. In einer aktuellen Umfrage der Interhyp unter Kunden des Kreditvermittlers gaben fast die Hälfte der Befragten an, aufgrund der Kostenexplosion auf bestimmte Vorhaben wie Garage oder Carport, Solaranlage oder den Kamin erst einmal verzichten zu müssen.

Schadenersatz bei Bauzeitverzögerung geltend machen

Angesichts der Lieferschwierigkeiten für verschiedenste Baustoffe sollten Bauherren eine Bauzeitdauer mit festem Beginn oder einen konkreten Fertigstellungszeitpunkt vereinbaren. „Nur dann können Verbraucher Schadenersatz geltend machen, wenn die Bauzeitdauer überschritten wird“, sagt Becker vom Bauherren Schutzbund. Etwa für Mehrkosten, die durch längere Mietzahlungen oder eingelagerte Möbel entstehen. „Bauzeitverzögerungen kommen momentan bei jedem zweiten Bauvorhaben vor“, sagt Becker. Dennoch sollten sich Verbraucher zeitlich nicht unter Druck setzen lassen. Auch angebotene Alternativen zu zeitweise nicht lieferbaren Materialien sollten genau geprüft werden – notfalls von einem Sachverständigen.

Ein konkretes Bauvorhaben wegen der gestiegenen Preise zu verschieben, sei indes nicht die Lösung. „Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Preise innerhalb absehbarer Zeit erheblich nach unten entwickeln“, sagt Becker. Auch Interhyp-Vorständin Mohr prognostiziert: „Wir erwarten in diesem Jahr weiter steigende Baukosten sowie Immobilien- und Grundstückspreise, wenn auch mit einer schwächeren Dynamik als in den beiden vergangenen Jahren.“ Die Gründe für die enormen Preissteigerungen sind vielfältig. Und werden sich nicht alle gleichzeitig auflösen. Die gestiegene Nachfrage nach dem Einbruch zu Anfang der Pandemie schwächt sich nur langsam ab. Die andauernden Lieferengpässe führen immer noch zu Knappheit bei Baumaterialien und somit zu einem Preisanstieg. Auch Faktoren wie Inflation, gestiegene Energiepreise und angehobene Lohnkosten treffen das Baugewerbe genauso wie andere Branchen.