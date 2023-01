Kreise: Apple plant eigene Displays für mobile Geräte Es gehört zur Strategie von Apple, Komponenten wenn's geht selbst zu entwickeln, statt Auftragsfertiger zu bemühen. Die jüngsten Plänen könnten der Apple Wat... dpa

Cupertino -Apple will in seine mobilen Geräte laut Insidern ab dem Jahr 2024 erstmals eigene Displays einbauen. Damit wolle sich das Unternehmen von Zulieferern wie Samsung und LG unabhängiger machen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Mittwoch und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen.