Putin profitiere von den Hamas-Angriffen auf Israel, schreiben die Medien im Einklang. Russland soll Hamas westliche Waffen geliefert haben, wird zudem spekuliert. Der Iran unterstützt die islamistische Terrororganisation, und da Russland enge Beziehungen zum Iran pflegt, schließt sich daraus, dass auch Russland die Hamas unterstützt? So einfach ist es nicht, meint der einstige Moskauer, heute Jerewaner Experte für die russische Israel-Politik, Sergei Melkonian,– und schlägt eine andere Perspektive vor.

Herr Melkonian, warum kam es aus Ihrer Sicht gerade jetzt zu diesen kriegerischen Auseinandersetzungen in Israel beziehungsweise zu den Angriffen der Hamas?



Ich sehe da vor allem zwei Gründe. Zum einen kam es in Israel in Folge einer Justizreform zu einer Zerrüttung der Gesellschaft. Es gab Großdemonstrationen, denen sich auch Reservisten anschlossen, eine Spaltung innerhalb der Regierung zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seinem Verteidigungsminister Joav Gallant. Die Eliten konzentrierten sich darauf. Die Sicherheitsdienste warnten, dass diese Erschütterung von innen zu einer äußerlichen Verschärfung führen wird. Das wurde ignoriert.



Der zweite Grund war die fortschreitende Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten. Der Palästinenserkonflikt wurde an den Rand gedrängt. Nun steht er wieder ganz oben auf der Agenda. Die blutige Rückkehr des Konflikts führt dazu, dass es unmöglich wird, Vereinbarungen zu unterzeichnen.

Hamas-Angriff auf Israel: „Ankara hat seine Führungsrolle in der islamischen Welt nicht aufgegeben“

Es gibt westliche Analysten, die einen Zusammenhang zwischen dem Beginn der Unruhen in Israel und dem Besuch der Hamas in Moskau im März dieses Jahres sehen. Beobachter in den USA und im Baltikum vermuten, Russland habe die Hamas zur Gewalt motiviert.



Ich weiß nicht, inwiefern hier ein Zusammenhang bestehen soll. Ich möchte Sie dazu an zwei Tatsachen erinnern. Im Juli empfing Präsident Erdogan den Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Ankara. Weiterhin hat der israelische Zoll am 14. September eine große Ladung Sprengstoff sichergestellt, die aus der Türkei in den Gazastreifen unterwegs war. Es steht für mich also fest, dass Führer der Hamas im engen Kontakt mit der militärischen und politischen Führung in der Türkei stehen, wie mit der iranischen. Die Türkei versuchte noch während der bisherigen Eskalation 2021, eine islamische Koalition gegen Israel zusammenzustellen, was damals nicht klappte. Ankara hat seine Führungsrolle in der islamischen Welt jedoch nicht aufgegeben. Und eines der zentralen Themen auf der Tagesordnung in Ankara ist die Lösung der Palästinenserfrage. Aus der Sicht des politischen Islam ist die Türkei neben Katar und dem Iran ein wichtiger Unterstützer der Hamas. Die Spuren führen also eher nach Ankara und nicht nach Moskau.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Privatarchiv Zum Gesprächspartner Dr. Sergei Melkonian ist Research Fellow am Applied Policy Research Institute von Armenien in Jerewan und Experte für die russische Nahostpolitik. Zuvor war er Israel-Experte und Dozent an der Diplomatischen Akademie in Moskau.

Sie erwähnten den Iran. Russland hat doch auch sehr gute Verbindungen zum Iran, für den Israel ein Todfeind ist. Besteht dadurch nicht auch automatisch eine russische Gegnerschaft zu Israel?



Nein. Russland betrachtet Israel nicht komplett als Teil des kollektiven Westens.

Warum?



In Moskau ist man sich einig, dass Israel eigene Interessen besitzt. Diese stimmen nicht immer mit denen in Washington oder Brüssel überein, oft kollidieren sie. Beispielsweise hat die Führung der USA zwei Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und gab iranisches Vermögen in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar frei. Israel versuchte das mit allen Mitteln zu verhindern. Als strategischer Verbündeter der USA wird Israel nicht automatisch zum Feind Russlands. Es ist wie mit der Türkei. Man ist irgendwo Rivale und woanders Verbündeter. Russland und Israel führen einen recht engen Dialog zu Syrien, der dortige Eskalationen vermeiden soll. Israel warnt Russland im Voraus bei Luftangriffen auf iranische Einheiten in Syrien, damit russische Soldaten nicht getötet werden. Russland und Israel arbeiten weiterhin in einer Reihe von Fragen zusammen.

Russlands Rolle im Israel-Konflikt: „Sollte das dortige empfindliche Gleichgewicht gestört werden ...“

Bestraft dann Moskau Israel mit der Aufwertung der Palästinenser für seinen Ukraine-Kurs? Israel hat die russische Invasion ja verurteilt.



Auch das glaube ich nicht. Diese Erklärungen aus Israel sind reine Deklarationen. Bei den Taten schließt sich Israel dem Westen gegen Russland nicht an. Es weigert sich trotz Drucks der USA, Waffen an die Ukraine oder an Drittstaaten zu liefern, die diese dann nach Kiew verschicken. Es ist eine Position der Führung in Israel, dass Russland aktuell die einzige Kraft ist, die den Einfluss des Iran in Syrien eindämmen kann. Sollte das dortige empfindliche Gleichgewicht gestört werden, wächst für Israel die Gefahr der Entstehung einer neuen Nordfront im Bereich der Golanhöhen.

Was ist die russische Position in Bezug auf die Palästinenser? Putin sprach sich am Dienstag für die Schaffung „eines souveränen palästinensischen Staates“ aus.



Der Kreml hat immer die UN-Resolution unterstützt, die die Schaffung eines palästinensischen Staates vorsieht. In diesem Sinne hat sich nichts Grundlegendes geändert.

Halten Sie es für möglich, dass Russland, wie manche im Westen befürchten, auch wieder Palästinenser an der Waffe ausbilden könnte, wie einst die Sowjetunion?



Ich habe nie davon gehört, dass Russland wieder Palästinenser ausbilden will. Auch in der Sowjetzeit geschah diese Ausbildung vor allem in Syrien. Syrien ist bis heute der feindseligste Staat gegenüber Israel. Im Gegensatz zu Ägypten oder Jordanien gab es nie einen Friedensvertrag mit den Syrern. Die syrischen Golanhöhen sind bis heute von Israel besetzt. Für eine russische Ausbildung der Palästinenser besteht auch keine Notwendigkeit. Durch den Syrienkrieg bestehen einfache Möglichkeiten für die Schulung kampfbereiter Einheiten, etwa durch die Hisbollah.

Die Hisbollah wird ja vom Iran mitfinanziert. Es gibt Befürchtungen, die aktuellen Kämpfe könnten zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran eskalieren. Halten Sie das für möglich?



Wir erklimmen gerade die Eskalationsleiter. Die Lage an der Front bei Gaza wird vieles beeinflussen. Wenn Israel im Gazastreifen schnell erfolgreich ist, kann ein Eingreifen der Hisbollah verhindert werden. Dauert der Konflikt dagegen Monate, wird sich das negativ auf die israelische Kampf- und Wirtschaftskraft auswirken und das die Hisbollah zu aktiven Maßnahmen ermutigen. Wenn Israel zur Vergeltung etwa iranische Infrastruktur in Syrien angreift, eskaliert die Lage und eine Antwort könnten iranische Schläge auf israelische Positionen im Irak sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Iran im Moment wirklich interessiert ist, in so einen umfassenden Konflikt verwickelt zu werden. Er hat schon eine Front im Irak, eine in Syrien, eine im Jemen. Die Ressourcen des Iran sind nicht endlos. Organisationen wie die Hisbollah, die der Iran unterstützt, sind in ihren Entscheidungen dennoch autonom und treffen eigene Entscheidungen.



Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de