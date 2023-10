Krieg in Israel: Aktien von Rüstungsunternehmen in den USA steigen sprunghaft an

Der Ausbruch eines neuen Konflikts im Mittleren Osten beeinflusst auch die Rüstungsindustrie. Der Wert der Aktien sämtlicher Rüstungsunternehmen in den USA stieg bereits am Montag an, da Investoren darüber spekulierten, wie die USA ihrem Verbündeten möglicherweise mit mehr Waffenlieferungen helfen könnten. Die Aktien von Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (ehemals Raytheon) und General Dynamics verzeichneten alle einen Anstieg.

Die Aktien von General Dynamics, einem Unternehmen, das U-Boote und Kampffahrzeuge herstellt, stiegen seit dem letzten Aufstieg im März 2022 wegen des Ukraine-Krieges nun weiter um mehr als neun Prozent, wie die Dow Jones Market Data Group berichtet. Die Lockheed-Martin-Aktie legte ihrerseits um 8,93 Prozent zu, Northrop Grumman um 11,43 Prozent und RTX um 4,62 Prozent. Die positive Tendenz bei den Rüstungsunternehmen setzte sich auch am Dienstag fort. Zum Beispiel stieg Lockheed Martin um weitere 2,22 Prozent: Eine Aktie des Unternehmens, das neben der militärischen und zivilen Luftfahrt auch in der Raumfahrt aktiv ist, kostet nun 418,90 Euro.

Krieg in Israel: F-35-Stealth-Kampfflugzeuge in den USA gekauft

Israel erklärte am Sonntag nach einem beispiellosen Angriff über Luft, See und Land den Krieg gegen die palästinensische paramilitärische Gruppe Hamas. „Wir sind im Krieg“, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und kündigte eine massive militärische Antwort an.

Den Krieg gegen die Hamas bezeichnete der israelische Präsident als „lang und schwierig“. Der Konflikt zwischen der militanten Gruppe Hamas und Israel ist geprägt von anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und eskalierte durch Raketenangriffe und Luftschläge von beiden Seiten. Am Samstag führte die Hamas einen Terroranschlag auf ein Musikfestival an der Grenze zum Gazastreifen durch, bei dem mindestens 260 Menschen ums Leben kamen. Behördenangaben zufolge sind weitere 900 Israelis gestorben, wobei die meisten Zivilisten waren.



Am Montag rief Netanyahu 300.000 Reservisten zurück, und das Land bereitet sich auf einen harten Krieg vor. Die Kriegsrüstung soll nun von den Verbündeten bereitgestellt werden, was sich in den Aktienkursen der Rüstungsunternehmen widerspiegelte.

Das israelische Verteidigungsministerium genehmigte am Wochenende den Kauf einer dritten Staffel von F-35-Stealth-Kampfflugzeugen im Wert von drei Milliarden US-Dollar. Zudem wurde bekannt gegeben, dass Lockheed Martin und der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney israelische Unternehmen in die Produktion von Flugzeugkomponenten einbeziehen werden.



