Gas-Deal mit Katar und Aserbaidschan: „Die Wertepolitik der EU ist letztlich nur Propaganda“

Der Hamas-Angriff auf Israel stellt die Gasdeals Deutschlands und weiterer EU-Länder mit Katar infrage. Aber auch der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach, der in Brüssel inzwischen vergessen zu sein scheint, hat eine moralische Dimension für die Wirtschaft.



„Um vom russischen Gas unabhängig zu werden, bezieht die EU nun viel mehr Gas aus Katar und Aserbaidschan“, schreibt dazu der bekannte Politologe und Experte für Internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck, Gerhard Mangott, auf X. „Katar finanziert die Hamas. Aserbaidschan hat eine ethnische Säuberung von Armeniern durchgeführt. Wurde da der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben?“

Nach Scholz’ Treffen mit dem Emir von Katar: FDP und Linke fordern einen Stopp des Gasdeals

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Donnerstag den Emir von Katar in Berlin empfangen: ein heikler Händedruck, wenn man bedenkt, dass Katar die Hamas politisch und finanziell unterstützt. Der Emir von Katar hatte 2012 als erstes Staatsoberhaupt seit der Machtergreifung der radikalislamischen Organisation 2007 den Gazastreifen besucht; in den vergangenen Jahren soll Katar zudem Medienberichten zufolge rund 1,5 Milliarden Euro nach Gaza überwiesen haben. Scholz wollte nach eigenen Angaben alle Kontakte nutzen, „die helfen können“, also blieb offenbar kein Raum für Kritik.

Die FDP und die Linke forderten im Anschluss einen Stopp des Katar-Deals für die Lieferungen von Flüssigerdgas oder LNG. Nach dem Deal sollen ab 2026 15 Jahre lang jährlich zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas nach Deutschland gehen, oder rund eine Milliarde Kubikmeter Erdgas im normalen, regasifizierten Zustand. Zum Vergleich: Über die inzwischen sabotierte Gaspipeline Nord Stream 1 kamen jährlich rund 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Europa.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Von der Leyens Gasabkommen mit Alijew: So viel Pipeline-Gas soll 2027 fließen

Sind die Liefermengen aus Katar trotzdem relevant genug für die Kritik? „Die vereinbarten Lieferungen aus Katar sind sicherlich noch überschaubar, auch weil die Produktionskapazitäten von Katar zum Zeitpunkt der Vereinbarung Ende 2022 noch völlig ausgelastet waren“, kommentiert Gerhard Mangott im Gespräch mit der Berliner Zeitung. „Aber perspektivisch wird Katar ein wichtigerer Flüssigerdgas-Lieferant werden, und die Lieferungen könnten über zwei Millionen Tonnen hinausgehen.“

Das gilt auch für Aserbaidschan. Im Jahr 2021, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, lieferte das zwischen dem Kaukasus und dem Kaspischen Meer liegende Land noch rund zehn Milliarden Kubikmeter Gas jährlich in die EU, und zwar über eine Leitung über die Türkei nach Griechenland. Nach dem bilateralen Gasabkommen, das die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew im Juli 2022 unterzeichneten, soll die Menge bis 2027 jedoch auf mindestens 20 Milliarden Kubikmeter Gas verdoppelt werden. „Wenn die Prognosen stimmen, dass der Gasverbrauch künftig sinkt, wären das im Jahr 2027 18 Prozent des Gasbedarfs der Europäischen Union, also eine signifikante Menge“, urteilt Mangott.

Gasdeals trotz Hamas-Unterstützung und Vertreibung: „Die EU hat eine sehr selektive wertebasierte Außenpolitik“

Er will damit jedoch nicht sagen, dass Europa weiterhin russisches Gas beziehen sollte, obwohl es schon vor der Nord-Stream-Sabotage zu einem Stopp der Lieferungen über die Ostsee und die Jamal-Pipeline über Polen von russischer Seite kam. Mangott fordert auch keinen Stopp der unterzeichneten Deals mit Katar und Aserbaidschan.

„Ich will nur aufzeigen, dass die Europäische Union, die von sich immer behauptet, sie hätte eine auf Werte gegründete Außenpolitik, eben nur eine sehr selektive wertebasierte Außenpolitik hat und sonst sicherlich eine sehr pragmatische, auf den eigenen Nutzen und die eigenen Interessen ausgerichtete Außenpolitik“, sagt der Experte. Diese Politik sei nicht unbedingt falsch, aber es sei eine ideologische Überhöhung der EU, diese Werte öffentlich immer wieder anzusprechen, was in der Verwirklichung nicht stimme und „letztlich nur Propaganda“ sei. Mangott findet es auch korrekt, im Fall Bergkarabachs von einer ethnischen Säuberung zu sprechen, auch wenn die EU das aus Rücksicht auf Baku nicht tue.

„Wissenschaftlich gesehen erfüllt jedoch das, was in Karabach passiert ist, alle Kriterien einer ethnischen Säuberung“, erklärt Mangott: Aserbaidschan habe die Lebenssituation der ethnischen Armenier in Bergkarabach dramatisch verschlechtert, zuerst durch die neunmonatige Blockade und dann durch den Angriff im September, sodass die Armenier keine andere Option gehabt hätten als zu flüchten, weil sie befürchten mussten, dass die Aserbaidschaner gegen die Bevölkerung vorgehen oder ihnen nie die Minderheitenrechte gewähren würden. Bei ungefähr 100.000 betroffenen Menschen könne man schon von einer ethnischen Säuberung sprechen, wie Jerewan es Baku vorwerfe, merkt Mangott an. Weniger emotional besetzt wäre der Begriff „Vertreibungspolitik“, doch die EU will am liebsten auch diese Bezeichnung vermeiden.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de