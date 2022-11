Krieg, Inflation: „Generation Mitte“ stark verunsichert Die mittlere Generation im Alter von 30 bis 59 Jahren gilt als „Leistungsträger“ der Gesellschaft. Die Stimmung in dieser Gruppe hat also Gewicht - und sie i... dpa

Ein leerstehendes Ladengeschäft ist in der Innenstadt von Villingen-Schwenningen zu sehen. Philipp von Ditfurth/dpa

Berlin -Der Krieg in der Ukraine, die anhaltend hohe Inflation und die Energieknappheit verunsichern nach einer Umfrage die 30- bis 59-Jährigen in Deutschland stärker als die Corona-Pandemie vor einem Jahr. Die sogenannte Generation Mitte schaut mit großer Sorge vor einem wirtschaftlichen Abstieg auf die kommenden Monate, wie die am Dienstag vorgelegte jährliche Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach für die Versicherungswirtschaft (GDV) ergab.