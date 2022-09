Betrug mit Brennstoffen: Polizei Berlin warnt vor neuer Abzockmasche

Mit Blick auf die kommende Heizsaison bieten Betrüger online günstig Brennstoffe an, ohne zu liefern. Der Berliner Polizei sind mindestens sieben Fälle in der Hauptstadt bekannt.

Jede Krise hat ihre Nutznießer. In der Oberpfalz und in Oberfranken in Niederbayern sind seit Anfang August Menschen in 16 Fällen auf die neue Online-Betrugsmasche im Zusammenhang mit der Energiekrise hereingefallen, berichtete zuletzt die lokale Polizei. Die Schwindler bieten Brennholz und Holzpellets über Fake-Shops im Netz an, locken mit deutlich niedrigeren Preisen, fordern Vorkasse, oft mit der Überweisung auf ein ausländisches Konto – und liefern nichts. Die Fake-Shops kommen dabei ziemlich echt rüber.

Berlin ist keine Ausnahme. „Derzeit sind beim zuständigen Landeskriminalamt sieben Sachverhalte zu sogenannten Fake-Shops mit Brennstoffen bekannt“, teilte der Polizeihauptkommissar bei der Berliner Polizei, Martin Halweg, der Berliner Zeitung mit. Die Schadenssummen pro Bestellung: zwischen 500 und 1500 Euro.

Aus gegebenem Anlass formuliert die Berliner Polizei eine Warnung an die Bürgerinnen und Bürger: „Die Betrüger sind nur an Ihrem Geld interessiert. Die Aussicht, Geld wiederzuerlangen, ist sehr gering. Betreiber lassen sich nur schwer feststellen. Namen handelnder Personen sind regelmäßig frei erfunden und Telefonnummern elektronisch generiert. Rückrufe bleiben so unmöglich.“

Werden Sie nicht Opfer dieser Betrugsmasche, warnt die Berliner Polizei Seien Sie misstrauisch und informieren Sie sich immer ausreichend und unabhängig!

Oftmals finden sich im Internet über Suchmaschinen oder bei Verbraucherschutzorganisationen wesentliche Hinweise.

Überlegen Sie, ob die versprochenen Produkte realistisch sind.

Schauen Sie sich die Seite des Anbieters genau an. Hier sollte mehr als nur eine Adresse im Impressum ersichtlich sein. Gibt es einen Ansprechpartner? Wer ist eigentlich Ihr Vertragspartner?

Werden Sie misstrauisch, wenn Sie Zahlungen ins Ausland vornehmen sollen. Achten Sie besonders auf Differenzen zwischen dem angeblichen Sitz des Anbieters und der Kontoverbindung (kontoführende Bank).

Haben Sie den Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein, dann kontaktieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizei.

Auch die Verbraucherzentrale Berlin hat bereits eine ähnliche Warnung herausgegeben. Es wird angeraten, die angegebene Adresse des verdächtigen Shops in Google Maps einzugeben. „Es wird deutlich, dass sich das Unternehmen dort nicht befindet und auch nicht befinden kann“, so eine Beraterin der Verbraucherzentrale. Man solle allein schon die Vorkassenzahlung bei unbekannten Anbietern tunlichst vermeiden.