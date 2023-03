Krise im Modehandel verschont auch Zalando nicht Die Corona-Pandemie verlagerte den Modehandel verstärkt ins Internet, mit den deutlich gestiegenen Preisen ist es aber auch online mit der Kauffreude längst ... dpa

Berlin -Der Online-Händler Zalando hat ähnlich wie zahlreiche andere Modehändler in den vergangenen Monaten die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren bekommen. Die Zahl der aktiven Kunden stieg zwar weiter an, der Nettogewinn brach aber deutlich ein. Unter dem Strich verdiente Zalando 16,8 Millionen Euro - nach 234,5 Millionen Euro ein Jahr davor, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.