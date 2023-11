SPD will Krisenabgabe für Superreiche: „Ich glaube es erst, wenn ich es sehe“

Die Regierungspartei SPD hat eine neue Initiative vorbereitet, mit der ein klimaneutraler Umbau der Wirtschaft sowie die Schaffung einer Million neuer Arbeitsplätze in Deutschland bis 2030 gelingen sollen.



Für die Finanzierung ist unter anderem eine temporäre Krisenabgabe für Superreiche vorhergesehen. Das geht aus einem Entwurf des wirtschaftspolitischen Leitantrags für den Bundesparteitag im Dezember hervor, der der Berliner Zeitung vorliegt. Der Leitantrag soll auch als programmatische Leitlinie der SPD für das Wahlprogramm 2025 dienen.

95 Prozent der Bevölkerung sollen entlastet werden

Die Sozialdemokraten schlagen demnach vor, mit einem staatlichen Deutschlandfonds privates Kapital zu aktivieren und jährlich ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro zu schaffen. Darüber hinaus sollen die Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie die Schuldenbremse reformiert werden. Die Reichensteuerpflichtigen würden nach dem Plan „zusätzlich eine temporäre Krisenabgabe beisteuern“. 95 Prozent der Bevölkerung sollen stattdessen entlastet werden. Man will damit grundsätzlich den Industriestandort stärken, Bildungschancen sichern und Vertrauen in den Staat zurückgewinnen.

Ein weiterer Vorschlag der SPD ist, die Schuldenbremse zu reformieren. Der Mechanismus erlaubt dem deutschen Staat bisher, jährlich neue Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu machen. Die aktuelle Schuldenbremse sei ein Standort- und Wohlstandsrisiko für Deutschland geworden und bremse den notwendigen Wandel, heißt es in dem Papier. Mit den neuen Schuldenregeln müssten mehr Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung möglich werden. Der Solidaritätszuschlag, den aktuell mit der Einkommensteuer nur noch die Spitzenverdiener bezahlen, soll als „Zukunftsabgabe“ neu gedacht und weitergeführt werden.

Die FDP leistet Widerstand gegen eine Krisenabgabe für die reichsten Deutschen

Es ist zu erwarten, dass eine solche Initiative zu einem Konflikt zwischen der SPD und der FDP führt, denn die Freien Demokraten, von Finanzminister und Parteichef Christian Lindner vertreten, lehnen die Aussetzung der Schuldenbremse sowie höhere Steuern selbst für die wohlhabendsten Bevölkerungsschichten ab.



„Wir brauchen daher keine neuen staatlichen Fonds oder höhere Steuern, sondern eine neue Leistungskultur mit mehr Anreizen für Arbeit und Unternehmensgründungen“, kritisiert der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Torsten Herbst die Initiative gegenüber der Berliner Zeitung. Höhere Steuern wären dagegen Gift für Wachstum und Wohlstand. „Deutschland wird nur eine neue Wachstumsdynamik erzielen, wenn sich Leistung lohnt und Arbeitseinkommen entlastet werden“, betont Herbst, der auch Mitglied im Bundesvorstand der FDP ist.

Krisenplan der SPD: Selbst die Linke ist skeptisch

Nicht nur in der FPD stößt der SPD-Vorstoß auf Gegenwind – die deutsche Metall- und Elektro-Industrie zeigt sich ebenfalls wenig überzeugt. „Deutschland liegt beim Wachstum hinter allen Industriestaaten, weil wir zu viel Regulierung und zu hohe Steuern und Energiekosten für alle haben. Die SPD würde mit ihrem Vorschlag diese Probleme nicht lösen, sondern verschärfen“, kritisiert der Geschäftsführer des marktwirtschaftlichen Thinktanks Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), Thorsten Alsleben. Die INSM wurde vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründet und lobbyiert Interessen der Arbeitgeberverbände.

Selbst die linke Opposition sieht die Pläne der SPD skeptisch. „Die angedachten Kurskorrekturen sind nicht mehr als ein Schrittchen in die richtige Richtung“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Christian Leye, der Berliner Zeitung. „Obwohl sie seit zwei Jahren den Kanzler stellt, schafft sie es kaum, sich in entscheidenden wirtschaftspolitischen Forderungen gegen Lindners Vier-Prozent-FDP durchzusetzen.“ Wie solle da die notwendige Reform der Schuldenbremse gelingen, fragt Leye. „Ich glaube es erst, wenn ich es sehe.“



