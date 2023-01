Krisenstimmung bei Schweinehaltern: Rückgang bei Rindern Der Tiefstand beim Schweinebestand beunruhigt den Bauernverband. Auch bei Rindern sieht die Lage nicht gut aus. dpa

ARCHIV - Zwei junge Wagyu Ochsen steht auf einer Weide. Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Teltow/Potsdam -Die Schweinehaltung in Brandenburg steckt nach Ansicht des Bauernverbandes in einer Krise. Bauernpräsident Henrik Wendorff sprach am Dienstag von einer Katastrophe. Nach Angaben des Statistik-Amtes vom Montag sank die Zahl der gehaltenen Schweine in Brandenburg auf einen Tiefstand. Danach gab es 2022 erstmals seit 1990 weniger als 600.000 Schweine. Als maßgeblichen Grund für die Entwicklung sieht der Landesbauernverband die Afrikanische Schweinepest, die erstmals in Deutschland im September 2020 in Brandenburg ausgebrochen war.