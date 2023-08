Kritik an Milliardensubventionen für Chiphersteller: „Sündenfall“

Die Milliardensubventionen für die Chipindustrie sorgen für Kritik: Zwar bezeichnet das Fachportal Heise das neue TSMC-Werk in Dresden als „Meilenstein“, der dazu dienen soll, dass das Unternehmen aus Taiwan seine Produktion weltweit diversifizieren kann. Als European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) wird das Gemeinschaftsunternehmen von TSMC, Bosch, Infineon und NXP aus den Niederlanden vor allem Chips für die Automobilindustrie produzieren. Etwa fünf Milliarden Euro an staatlichen Beihilfen soll das Unternehmen erhalten. Die Subventionen entsprechen der neuen Praxis der Bundesregierung, Chiphersteller großzügig zu unterstützen. Der geplante Fabrikbau ist ein Projekt im Rahmen des European Chips Act, der staatliche Beihilfen für Investitionen in die Halbleiterindustrie regelt. So sollen die europäische Chipproduktion angekurbelt und die Abhängigkeit von anderen Ländern verringert werden. Intel soll für sein 20-Milliarden-Euro-Werk in Magdeburg zehn Milliarden Euro an Subventionen erhalten. Die 2,5 Milliarden Euro teure Fabrik von Wolfspeed und ZF im Saarland wird zu einem Viertel aus Steuergeld finanziert.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) fragt: „Ist in der Chipindustrie eigentlich der Sozialismus samt Staatsfinanzierung, Plan- und Kommandowirtschaft ausgebrochen?“ Und bejaht die Frage – „angesichts der in Europa und Amerika initiierten Chips Acts, der damit verbundenen staatlichen Vorgaben zu Technologie-, Produkt- und Fertigungszielen, der Eingriffsrechte der Politik in Entscheidungen der Unternehmen sowie der durch die Regierungen von Berlin bis Washington ins Fenster gestellten Beihilfen“. Die Subventionen seien „maßlos und ein ordnungspolitischer Sündenfall“. Die Entscheidungen treiben „deutschen Mittelständlern, die seit Jahren schon satte Energierechnungen zahlen, weite Behördenwege gehen sowie schwere Abgaben- und Steuerlasten stemmen müssen, manche Zornesfalte auf die Stirn“, so die FAZ.

Auch der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Christoph Schmidt, ist skeptisch, dass die deutsche Konjunktur durch die Förderung den erhofften Schub bekommt. Es sei zweifelhaft, dass die Subventionen dem Land langfristig mehr bringen, „als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung etwa von Speichertechnologien oder in die Infrastruktur für den Import und Transport von Wasserstoff stecken würde“, sagte Schmidt der Rheinischen Post. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sieht in den geplanten Chipfabriken von Intel in Magdeburg und TSMC in Dresden „eine ungewisse Wette auf die Zukunft“. Der Staat gebe 15 Milliarden Euro an Subventionen allein für diese beiden Fabriken aus. „Dies wird sich wirtschaftlich nur dann rechnen, wenn diese beiden Investitionen einen Impuls für die gesamte regionale Wirtschaft geben und auch in anderen Branchen und bei Zulieferern Innovationen und neue Arbeitsplätze entstehen“, sagte Fratzscher laut AFP in einem Interview.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, sieht in der Ansiedlung von TSMC in Dresden dagegen einen wichtigen Innovationsimpuls für die Region. „Das Herz der europäischen Halbleiterproduktion schlägt in Ostdeutschland“, sagte Schneider den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mit der Entscheidung von TSMC, sein erstes europäisches Werk in Dresden zu errichten, „wird die Innovationsregion Ostdeutschland nachhaltig gestärkt“. Die Ansiedlung von TSMC schaffe nicht nur Arbeitsplätze, „sondern macht Europa auch unabhängiger von Chipimporten aus Asien“, sagte Schneider. Die Entscheidung des Konzerns für Dresden sei „von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa insgesamt“.

Mit Blick auf die Standorte sagte Fratzscher, die Projekte könnten Ostdeutschland helfen, „ein eigenes Wirtschaftsmodell zu entwickeln und sich von anderen Regionen Deutschlands zu unterscheiden“. Dafür müssten jedoch auch eine Willkommenskultur, eine bessere Infrastruktur und mehr Investitionen in Bildung und Innovationen entstehen. Nur so könnten Fachkräfte angezogen werden und die Investitionen damit erfolgreich sein. (mit AFP und dpa)