Kurserholung am Aktienmarkt geht weiter

Mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der Dax kletterte bis Handelsschluss um 0,75 Prozent auf 15.790 Punkte u...

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main -Mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter aufwärts gegangen. Der Dax kletterte bis Handelsschluss um 0,75 Prozent auf 15.790 Punkte und erholte sich damit den dritten Tag infolge. In der vergangenen Woche hatte der deutsche Leitindex wegen steigender Zinsangst der Investoren noch schwere Kursverluste einstecken müssen.

Momentan laufe die positive Entwicklung im Leitindex allerdings noch unter dem Label einer technischen Gegenbewegung, merkte Börsenbeobachter Andreas Lipkow an. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen setzte seinen Weg nach oben weiter fort, er schloss 1,04 Prozent höher bei 27.318 Zählern.

Mit Spannung werden am Mittwoch die US-Inflationsdaten erwartet. Diese dürften die Zinserwartungen an den Märkten beeinflussen - und somit wohl auch die Börsen bewegen.