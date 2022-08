Erstmals wurde Ende Mai intern darüber gesprochen, dass das Unternehmen rascher auf die derzeitige Abschwächung des Wirtschafts- und Finanzierungsklimas reagieren müsse. Nun stehen die Konsequenzen fest. Der Berliner Elektro-Zweirad-Verleiher Tier Mobility wird jede sechste Stelle streichen. Insgesamt sollen 180 Mitarbeiter entlassen werden.

Für das erst 2018 gegründete Unternehmen ist das ein tiefer Einschnitt und vor allem eine neue Erfahrung. Denn bislang ging es dort immer nur aufwärts. Nachdem im Frühjahr 2019 die überarbeitete Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung in Kraft trat und die Zulassung von E-Scootern ermöglichte, brachte Tier binnen weniger Stunden die ersten elektrifizierten Tretroller in Berlin auf die Straße. Heute ist das Start-up in 20 Ländern vertreten und sieht sich selbst als europäischen Marktführer in Sachen Mikromobilität – gelenkt von den obersten Etagen des Atrium Tower am Potsdamer Platz aus.

Das gefiel stets auch Investoren. Gehörte Ex-Formel-1-Fahrer Nico Rosberg schon in der frühesten Phase dazu, so hatte das Berliner Unternehmen zuletzt erst im vorigen Oktober 200 Millionen US-Dollar unter anderem beim japanischen Softbank-Konzern eingesammelt und wurde dabei auf einen Firmenwert von zwei Milliarden Dollar taxiert. Das Kapital wurde in die Expansion investiert. Neue Städte wurden erschlossen, Firmen wie etwa der Leipziger Fahrradverleiher Nextbike oder der E-Scooter-Verleiher Spin von Ford übernommen. Es ging stets um Wachstum. Profitabilität war zweitrangig.

Doch das soll sich ändern. Firmenchef und -mitgründer Lawrence Leuschner kündigt „grundlegende Änderungen am Geschäft“ an: weg von schnellem Wachstum und geografischer Expansion hin zur Gewährleistung einer höheren Kapitalrendite in den aktuellen Standorten. Projekte, die keinen klaren Weg zur Rentabilität vorweisen können, sollen gestoppt werden oder pausieren. Welche das genau sind, sagt Leuschner nicht. Klar ist für den 40-Jährigen, der schon den Kreuzberger digitalen Secondhand-Händler Rebuy gründete, aber, dass Tier am Verleih von zweirädrigen E-Mobilen festhalten wird. „Wir wollen unsere Mission ,Change Mobility for Good‘ fortsetzen“, sagt Leuschner. Im nächsten Jahr soll Tier Mobility die Profitabilität erreichen.

Tier Mobility Tier-CEO Lawrence Leuschner

Der Druck kommt derzeit vor allem von den Investoren. Denn dort sitzt das Geld längst nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren. Renditen werden nicht mehr irgendwann, sondern sehr bald erwartet. Allein in Deutschland wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres 1,6 Milliarden Euro weniger in Jungunternehmen gesteckt als ein Jahr zuvor. Damit schrumpfte das geflossene Risikokapital um 20 Prozent.

Bei Tier werden vor allem Mitarbeiter in Berlin von den Stellenstreichungen betroffen sein. Insgesamt hat das Unternehmen 1150 Beschäftigte, von denen etwa die Hälfte in Deutschland arbeitet. In Berlin hat Tier Mobility mehr als 400 Angestellte. Wer seinen Job verlieren wird, weiß es Firmenangaben zufolge inzwischen, wobei Leuschner Unterstützung bei der Suche nach einer neuen Anstellung verspricht. Tatsächlich machte der CEO die Entlassungen über das Karrierenetzwerk Linked-in bekannt und warb dort für die Mitarbeiter. Einen Betriebsrat gibt es bei Tier nicht.

Ist damit nun womöglich ein Geschäftsmodell gescheitert? Janna Aljets, Projektleiterin Städtische Mobilität im Thinktank Agora Verkehrswende, hofft, dass dies nicht so ist. „Neue Mobilitätsdienstleister können eine wichtige Leerstelle füllen, damit Menschen ohne eigenes Auto mobil sind“, sagt sie. Wichtig sei aber, dass Angebot von den Kommunen gut gesteuert wird, und sie dort agieren, wo das ÖPNV-Angebot dünner ist. Für die Mobilitätswende wären E-Tretroller laut der Wissenschaftlerin somit in städtischen Randgebieten am sinnvollsten, dort sind sie „aber leider nicht immer sehr profitabel für die Unternehmen“. Tier hatte erst im Frühjahr sein Angebot etwa auf den Bezirk Marzahn-Hellersdorf ausgeweitet.