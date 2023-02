Land bleibt bei ICE-Anbindung von Cottbus hartnäckig Brandenburg will nach den Worten von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für eine ICE-Anbindung von Cottbus weiter Druck machen. Das große Projekt sei die... dpa

Cottbus -Brandenburg will nach den Worten von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für eine ICE-Anbindung von Cottbus weiter Druck machen. Das große Projekt sei die Schnellzugverbindung Berlin-Cottbus-Görlitz-Breslau. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch hier ein dickes Brett bohren. Am Ende werden wir erfolgreich sein (...) Wir sind ausdauernd“, sagte der Regierungschef am Dienstag in Cottbus vor dem deutsch-polnischen Bahngipfel. In anderen europäischen Ländern seien schnelle Zugverbindungen in die Nachbarländer völlig normal. „Das muss auch Richtung Polen normal werden, dafür werden wir weiter kämpfen.“