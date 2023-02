Land erhöht Druck auf Bund und will Kanzler einschalten Die Versorgung und Auslastung der Raffinerie PCK in Schwedt nach dem freiwilligen Stopp des Bezugs von russischem Öl ist zum Streitpunkt zwischen dem Bund un... dpa

ARCHIV - Die Anlagen der Erdölraffinerie auf dem Industriegelände der PCK-Raffinerie GmbH sind abends beleuchtet. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Potsdam/Schwedt -Die Brandenburger Landesregierung will die PCK-Raffinerie bei ausbleibenden Fortschritten der Auslastung zur Kanzlersache machen. „Es wird einen Zeitpunkt geben (...), dass man sagt, diese Task Force an der Stelle ist nicht der ausreichende Hebel“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Donnerstag im Landtag in Potsdam. Dann werde sich Ministerpräsident Dietmar Woidke direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) wenden und diesbezüglich um Hilfe bitten. Der Kanzler hatte bereits im September ein Hilfspaket für die ostdeutschen Raffinerien vorgestellt.