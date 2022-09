Land: Keine Einschränkung für Haushalte bei Strom oder Gas Die Brandenburger Landesregierung rechnet trotz der Energiekrise mit einer gesicherten Versorgung von Privatverbrauchern mit Strom und Gas. „Der Kleinverbrau... dpa

Potsdam -Die Brandenburger Landesregierung rechnet trotz der Energiekrise mit einer gesicherten Versorgung von Privatverbrauchern mit Strom und Gas. „Der Kleinverbraucher und der Privathaushalt werden mit überhaupt keinen Einschränkungen zu rechnen haben“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Landtags-Wirtschaftsausschuss in Potsdam mit Blick auf die Gasversorgung. Wenn es einen staatlichen Eingriff gebe, würden zunächst Großabnehmer mit mehr als einem Kubikmeter Gas pro Stunde betroffen sein. Sie müssten mit einer Senkung des Verbrauchs um etwa 20 Prozent rechnen. „Die Unternehmen, die in Brandenburg davon betroffen wären, sind alle kontaktiert.“ Sie hätten alle ihre eigenen Szenarien entwickelt, teilweise mit eingeschränkter Produktion.