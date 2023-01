Land sieht Kontrolle von Grundwasser in Grünheide gewahrt Tesla hat erfolgreich Widerspruch dagegen eingelegt, dass der regionale Wasserversorger bei allen Grundwasserfragen einbezogen wird. Der Wasserverband sieht ... dpa

ARCHIV - Das Werk der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg vom US-Elektroautobauer Tesla. Patrick Pleul/dpa

Grünheide -Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt in Grünheide trotz Eigenverantwortung für Grundwasser nach Einschätzung der Landesregierung nicht ohne Aufsicht. „Tesla wird (...) genauso wie jedes andere Unternehmen in Deutschland regelmäßig durch verschiedene Behörden überwacht“, teilte das Umweltministerium am Mittwochabend mit. Es gebe regelmäßige Kontrollen des Landes und des Landkreises Oder-Spree, dazu kämen Auflagen für Tesla und ein betriebliches Kontrollsystem. Wenn es Anhaltspunkte gebe, dass eine Gefährdung für die Wasserversorgung nicht ausgeschlossen werden kann, werde der zuständige Wasserversorger unterrichtet.