Landesbauernpräsident: „Der Schuh drückt an jeder Stelle“ Klimafreundlich und nachhaltig: Auch für Landwirtschaftsbetriebe in Brandenburg beginnt bald eine neue EU-Förderperiode. Bauern werden im Wandel gefördert, a... dpa

Seddiner See -Energie- und Klimakrise, Tierwohl-Anforderungen, strenge Vorgaben beim Einsatz von Düngemitteln: Brandenburgs Landwirte sehen sich in den kommenden Jahren mit Blick auf die Lebensmittelsicherung vor enormen Herausforderungen. „Der Schuh drückt an jeder Stelle, das erschlägt die Betriebe“, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag am Rande einer Klausurtagung unter anderem mit Agrarminister Axel Vogel (Grüne). Thema war auch die neue EU-Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Vogel sieht damit viele Fördermöglichkeiten für die Brandenburger Bauern.