Landesregierung: Tesla will Genehmigungen nicht umgehen Mehrfach ist der US-Autobauer Tesla in seiner neuen Fabrik in Grünheide ohne behördliche Genehmigung vorgegangen. Nach einem Treffen mit dem Brandenburger Um... dpa

ARCHIV - Auf einem Tesla in einem Showroom des Autobauers ist das Tesla-Logo zu sehen. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Grünheide -Der US-Elektroautobauer Tesla hat der Brandenburger Landesregierung zufolge in Grünheide nach mehreren Vorfällen ohne Genehmigung Konsequenzen zugesichert. Die Errichtung eines Solardachs auf einem Parkplatz sei nur die letzte in einer Reihe von nicht genehmigten Maßnahmen und nicht genehmigungskonformen Anlagenbetrieben, teilte das Umweltministerium am Freitag nach einem Treffen mit Vertretern von Tesla mit. Das Unternehmen habe Minister Axel Vogel darüber informiert, welche Maßnahmen ergriffen worden seien, um solche Vorkommnisse zu vermeiden. „Inzwischen wurden organisatorische Änderungen vorgenommen, um diesem Anliegen Rechnung zu tragen.“ Tesla äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.