Landesregierung verteidigt gekippte Auflage bei Tesla-Werk Das Brandenburger Umweltministerium hat die weggefallene Auflage zur Einbindung des lokalen Wasserverbands für die Grundwasserüberwachung beim US-Elektroauto... dpa

Potsdam -Das Brandenburger Umweltministerium hat die weggefallene Auflage zur Einbindung des lokalen Wasserverbands für die Grundwasserüberwachung beim US-Elektroautobauer Tesla verteidigt. Die Behörden in Brandenburg seien davon überzeugt, dass die Überwachung der Auflagen zum Schutz des Wasserschutzgebiets durch die Behörden und Tesla selbst auch ohne die Auflage gewährleistet sei, sagte der Leiter der Abteilung Umwelt, Axel Steffen, am Mittwoch im Landtags-Umweltausschuss in Potsdam. In der Auflage seien Begriffe nicht ausreichend bestimmt worden. Das Land habe verhindern wollen, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt.